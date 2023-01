Viviana Saccone confesó que los hombres intentan conquistarla a través de las redes sociales

Viviana Saccone es considerada una de las mujeres más bellas, no es de extrañar que siempre algún admirador intente acaparar su atención, busque seducirla y hasta enamorarla. El rango de edad es amplio, pues a la actriz la siguen hombres de todas las edades. Ella asegura que la mayoría se acerca a través de sus redes sociales, específicamente Instagram.

Saccone se encuentra en Mar del Plata donde está trabajando. Fue entrevistada en un móvil para el programa “Nosotros a la mañana” que conduce el Pollo Álvarez en El Trece. Fue Sofía Zámolo quien lanzó la pregunta por la situación amorosa y le consultó si había hombres y mujeres que "la encaraban" en su vida cotidiana.

Viviana Saccone es una de las actrices más bellas

Viviana Saccone fue categórica y dijo: "Vos sabes que últimamente, es un fenómeno que creo que se está dando a partir de las redes. Los encares son muchos, pero siempre a través de las redes", explicó la actriz en el móvil.

El Pollo Álvarez dio su opinión y agregó: "Voy en defensa de los cobardes. Sos Viviana Saccone, el receptor piensa que lo vas a rebotar. Banco a la mujer o al hombre que te escribe por redes, quiero que entiendas ese punto", dijo el conductor quien está a favor de las redes sociales para tal fin.

La actriz argumentó que si bien respuesta a las personas que usan esa estrategia de acercamiento , no es su estilo y explicó: "Está bien, de todos modos me parece que más allá de ser conocida o no es un fenómeno que se da ahora. Se tira onda y surgen situaciones desde las redes", manifestó.

Viviana tiene admiradores de todas las edades

La movilera le preguntó si aceptaba las propuestas y Viviana aclaró: "No, es muy difícil. En realidad porque a mí me gusta conocer al otro. Es muy difícil que alguien me guste a partir de ver una foto", sentenció la actriz.

GR