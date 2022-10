Viviana Saccone reveló sus secretos de belleza para lucir siempre radiante

Viviana Saccone es la flamante conductora de los mediodías de Net TV. El ciclo televisivo "Toda la Vida", que se emite de lunes a viernes de 12 a 14 horas le dio la posibilidad de desarrollarse en una nueva faceta artística.

“Era un debut esperado. Estaremos hasta fin de año con este hermoso proyecto y espero continuemos en 2023. Estoy agradecida a Andrea Chiarello, a Sebastián Beltrami y a todos los del canal Net que confiaron en mí. Estoy feliz, tratando de encontrar mi estilo, me gusta que la gente ahora me conozca desde otro lugar. Los temas que más me interesan son los relacionados a la vida cotidiana, me atrae investigar cada aspecto e informar desde el lado humano”, manifiesta Viviana a la vez que continúa con sus trabajos como actriz.

Viviana Saccone.

Viviana Saccone está cada día más radiante y con respecto a su rutina de cuidados expresó: “Trato de conservar ciertos hábitos, como irme a dormir sin maquillaje y con la piel limpia, por recomendación de mi doctor de confianza, Fernando Felice; tengo una alimentación saludable, más allá de los gustos que me permito; hago actividad física tres veces por semana y es fundamental para mí alimentar mi espíritu y mente de la mejor manera: trato de tener buenos pensamientos y superarme día a día en mi modo de ver el mundo. Creo que uno puede proponerse constantemente una evolución. Si bien respeto todas las posturas, no comparto cuando dicen y se justifican con la frase: ‘yo soy así’. Todos podemos mejorar si nos lo proponemos y hacemos cosas nuevas”

Y como si eso fuera poco, la artista agregó: “Rara vez me atrae un preconcepto de belleza hegemónica, como una buena cara o un lindo cuerpo. Me seduce más lo que esa persona irradia desde su interior. Estoy muy bien conmigo, por eso, no estoy apurada por estar con alguien. Igual, me encantaría tener un compañero al ver que mis hijas van creciendo y volando. Me gusta compartir pero también tengo ganas de tener una pareja sin conflicto. De pronto conozco gente, pero no me engancho con algo que luego me da infelicidad. Para estar de novia tengo que sentir algo superior a mi bienestar actual de soltera. No tengo apuro, disfruto de mis momentos a solas o saliendo con amigos... Me enamoran las personas con inteligencia emocional: me gustan las mentalidades curiosas, abiertas, receptivas a lo diverso y al cambio, no prejuiciosas… Me seduce la gente inclusiva, con quienes se puede conversar de todo”.

Viviana Saccone.

Cuáles son los proyectos a futuro de Viviana Saccone

“Hasta fines de octubre, sigo con las funciones de la obra ‘Vamos a Contar Mentiras’, junto a Marcelo De Bellis, Darío Lopilato y Gonzalo Suárez en el Multiteatro. En tanto, dirijo y actúo en la obra ‘Bailar Pegados’ para Microteatro, con dramaturgia de Roberto Mauri. Y estoy cerrando para hacer una comedia en Mar del Plata durante el verano. Soy una bendecida porque siempre estoy con lindos trabajos que me permiten seguir arriesgando y creciendo. Agradezco los momentos malos y buenos, como todos tenemos, por el aprendizaje que nos dejan. Aunque hay situaciones difíciles, la vida siempre me presentó circunstancias para agradecer y enriquecerme”, agrega la mamá de Alegra (19) y Serena Palazzo (17).

“En lo personal, la maternidad es mi desafío más grande porque te obliga a estar alerta y a la vez te da momentos de absoluto disfrute. Agradezco tener a mis hijas sanas, son la razón de mi existencia. Por ahora, ninguna tiene la decisión firme de dedicarse al espectáculo, están en una búsqueda. Por supuesto, siempre las apoyaré en lo que decidan. Soy una madre presente, trato de aconsejarlas y comprenderlas. Creo que soy bastante densa por momentos porque estoy pendiente de ellas pero no lo puedo evitar, son mi mayor tesoro… les escribo permanentemente para saber qué están haciendo. Trato de acompañarlas en su proceso de la adolescencia a la adultez, intentando que sean ellas mismas, floreciendo con lo que tienen dentro... Les quemo la cabeza con lo que creo que son los valores de la vida: que sean buena gente, que salgan adelante con estudio y trabajo… que no se dejen pisotear, que con respeto puedan decir lo que piensan. Espero estar haciéndolo bien”, reflexiona.