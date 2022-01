Viviana Saccone sorprendió con un topless

Viviana Saccone es una de las actrices más versátiles de nuestra farándula quien además sabe demostrar buenas dosis de sensualidad en las redes sociales.

Recientemente, la actriz compartió unas fotos en su cuenta oficial de Instagram en donde levantó la temperatura. Se trataron de dos imágenes en donde se la ve disfrutando del sol y la lectura.



Junto a estas fotos en donde muestra su cuerpo casi al desnudo, la actriz compartió una reflexión. "Ah, sí. Soy lo que alguien llamó 'Una mujer colorida. La alquimia perfecta'. Soy una mujer que, antes que perder mis colores, doy media vuelta y me voy. Soy una mujer que disfruta de estar consigo misma. Soy una mujer que se ama", escribió.



El novedoso método de Viviana Saccone para buscar novio

Hace unos meses, Viviana Saccone habló con Mitre Live y confesó usar Tinder, la famosa aplicación de citas. “Tengo una app en el teléfono que me la abrió Diego Ramos el día que ensayamos. Me dijo, no puede ser, yo te voy a instalar un Tinder. Y me quedó allí” reveló.

Además, la actriz confesó que no solo recibe propuestas por parte de hombres, sino que algunas mujeres le escribieron para concretar una cita. “No entro nunca pero es muy difícil. Yo ayer dije, no puedo decir que los hombres no me invitan a salir porque me explotó el teléfono con citas de hombres y mujeres invitándome a tomar un vino, a ir a recorrer, miles de propuestas de todo tipo. No sé si saldría con gente que no conozco” aseguró.

“Hay desde "vamos a cenar" hasta "vamos a comer un choripán a la Costanera", o "te invito a tomar mate al costado de la ruta", todas propuestas así” comentó, y aunque aún no se anima a dar el siguiente paso agregó: “Diego me seleccionó dos o tres y lo dejamos ahí. La app está dormida y esperando que la active de nuevo”.

