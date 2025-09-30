Volumen y platinado: de Susana Giménez a Zaira Nara y Mora Bianchi, las famosas que se sumaron a las tendencias en los Martín Fierro 2025

Este 29 de septiembre de 2025 se realizó la 53ª entrega de los Premios Martín Fierro correspondiente a las transmisiones televisivas del 2024. El Hotel Hilton fue sede de la esperada gala, donde los más de 300 invitados disfrutaron de una de las premiaciones más esperadas de la industria. Desde las 19 hs, Telefe comenzó con la transmisión del evento y la red carpet fue uno de los momentos más esperados para conocer los looks de las grandes figuras del país.

Susana Giménez, Mirtha Legrand, Isabel Macedo, Mora Bianchi, Romina Gaetani, Zaira Nara, Mariana Fabbiani y Flor de la V fueron algunas de las figuras que deslumbraron en la alfombra roja. Cada uno de los outfits elegidos dejó en evidencia cada una de las personalidades y estilos que las caracteriza. Sin embargo, los looks de la gala estuvieron atravesados por la tendencia que anticipa la próxima temporada.

Martín Fierro 2025: la tendencia en la alfombra roja

La alfombra roja de los Martín Fierro 2025 dejó en evidencia cuál es la tendencia en lo que respecta a prendas de gala. Susana Giménez y Mirtha Legrand apostaron por diseños repletos de brillos marcando su estilo glam. La conductora de Telefe escogió un vestido largo con mangas largas y escote en V, ceñido al cuerpo y en tono plateado. Acompañó su look con un accesorio minimalista y elegante. Se trata de una joya con una esmeralda verde en el centro que se llevó todas las miradas.

Susana Giménez

Mirtha Legrand, por su parte, lució un atuendo en color gris con bordados de pedrería que se encuentra concentrado en la parte superior y se extiende suavemente hacia el resto del vestido. El mismo también llevó hombreras, un lazo en el cuello, escote en V y corte clásico. Sin dudas, una elección sofisticada y llena de glamour como el que nos tiene acostumbrados.

Mirtha Legrand

Otros looks plateados y de estilo shiny que deslumbraron en la noche de los Martín Fierro 2025 fueron los de Juana Viale y Mariana Fabbiani. La nieta de Mirtha Legrand eligió un vestido largo con textura y strapless en tono plateado, que conquistó a todos por sus sutiles destellos y su falda amplia.

Juana Viale

La presentadora de El Diario de Mariana (América TV) se animó a un sensual diseño bordado con piedras y lentejuelas, escote pronunciado y brazos descubiertos. El platinado también fue el color elegido por Mariana Fabbiani para asistir a la entrega de los reconocidos premios.

Mariana Fabbiani

Por otro lado, Zaira Nara, Isabel Macedo, Flor de la V y Mora Bianchi mostraron otra de las tendencias que se viene fuerte esta temporada. Hablamos del volumen que pueden brindar piezas confeccionadas con un detalle en particular. Como es el caso de la hermana de Wanda, que su vestido de María Gorof llevó plumas blancas en el escote y la cola, aportando ese toque glamoroso a su propuesta moderna y sexy debido a sus transparencias. Confeccionado en tela tipo red y con brillos, la modelo deslumbró con su look en la alfombra roja.

Zaira Nara

Isabel Macedo lució un vestido corto en rosa gold con piedras bordadas. El detalle protagonista de su outfit fue, sin dudas, las plumas al tono en el ruedo que le aportó volumen y un aire fashionista. Su estilismo se completó con un cabello sueldo y ondas naturales, y un maquillaje en tonos tierra.

Isabel Macedo

Si bien Flor de la V apostó a esta tendencia en su tapado de plumas color gris, la conductora le puso su impronta personal, ya que lo acompañó con un diseño al cuerpo en tonalidad nude y con bordado marrón y plateado brillante que recorre toda la prenda. Además, se destacó por sus transparencias que mostraban de forma cuidada su piel.

Flor de la V

Mora Bianchi, la protagonista de Margarita, llevó un conjunto de top y falda corta con lentejuelas blancas. Tanto la prenda superior como la inferior contenían algunas plumas que brindaban un guiño glamoroso a su set juvenil y moderno.

Mora Bianchi

De esta manera, el volumen y platinado fueron protagonistas de la noche. Susana Giménez, Zaira Nara y Mora Bianchi, fueron algunas de las famosas que se sumaron a las tendencias en los Martín Fierro 2025 y brillaron en la red carpet.

B.C