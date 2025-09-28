Con una impresionante fiesta, Rocío Marengo y Eduardo Fort revelaron el sexo de su bebé: las fotos

Rocío Marengo y Eduardo Fort celebraron este sábado una de las noticias más esperadas de sus vidas: la confirmación del sexo de su primer hijo. Tras años de tratamientos y esfuerzos, la pareja organizó un imponente festejo en Punta Carrasco para anunciar públicamente que esperan un varón.

Así, Rocío Marengo y Eduardo Fort revelaron el sexo de su bebé

El evento, que reunió a familiares y amigos, incluyó todos los detalles de un típico gender reveal, con apuestas, decoraciones y la emoción de quienes acompañan a la modelo y al empresario en esta etapa. Al ingresar, los invitados debían elegir una estrellita celeste o rosa, marcando su voto sobre el sexo del bebé. Uno de los que acertó fue Felipe Fort, al que se lo pudo ver con una estrella celeste en el pecho.

Pasadas las 20.25, los futuros padres protagonizaron el momento más esperado. Frente a un muro de globos blancos, osos de peluche gigantes y un cartel con la leyenda “Oh, baby”, comenzaron a bailar mientras sonaba “A Sky Full of Stars”, de Coldplay. En medio de la espera, una bomba de humo azul reveló el secreto. Entre aplausos y gritos, familiares y amigos corrieron a abrazarlos, generando un improvisado pogo en el jardín.

La fiesta reunió al círculo más íntimo de Marengo y Fort y varias celebridades argentinas cercanas a la pareja. Todos se mostraron muy emocionados por la noticia que protagonizó la noche.

“¡Sí, esperamos un varón! Lo celebramos rodeados de muchos amigos y familia. Fue un fiestón”, escribió Marengo en sus redes sociales junto a un reel del evento. Allí también prometió compartir más imágenes y consejos para quienes planeen organizar una fiesta similar.

La celebración fue seguida por las cámaras de Secretos Verdaderos (América), donde la pareja compartió sus primeras impresiones. “Fue una lucha, pero vamos a estar. Esta fiesta no es solo de revelación de sexo, es para agradecer que se cumplió el sueño de Ro y el mío”, expresó Fort. Por su parte, Marengo agregó: “Una alegría enorme. Todavía no hay nombre definido, estamos discutiendo. Edu quiere dos, yo uno, así que si quiere dos, habrá que buscar otro bebé”.

En la entrevista no faltó la cuota de humor. Consultados por el club de fútbol al que pertenecerá el niño, Fort aseguró que será de Boca, mientras la modelo bromeó: “Si hablas conmigo, es de River. Jorgito Brito, por favor mandame la camiseta firmada”

Rocío Marengo destacó además lo que significó este camino: “Nos costó mucho, fue muy deseado y buscado. Es emocionante porque se me vienen a la cabeza recuerdos de todo lo que vivimos. La familia se ensambló de una manera hermosa y este bebé viene a traer alegría y unión”. El nacimiento del bebé está previsto para enero, y aunque aún no definieron padrinos, los futuros papás aseguraron que lo anunciarán más adelante.

F.A