Wanda Nara es una de las figuras más queridas del mundo del espectáculo y ahora decidió ponerse en contacto con el nuevo programa de streaming de Zaira Nara para contar por primera vez con todos los detalles como comenzó su relación con Mauro Icardi.

En diálogo con su hermana, la empresaria comenzó a narrar la historia de amor: "Hice todo bien, no di tanto. Escuchen la historia porque es mortal. Voy a contar la verdad, éramos amigos, yo estaba peleada, separada, viviendo en la misma casa y durmiendo en diferentes cuartos. Mega crisis separada, que nadie lo sabía, pero él que era mi amigo sí lo sabía".

Wanda Nara y Mauro Icardi junto a Maxi López.

Además, la modelo reveló que ya tenía un buen vínculo con el futbolista: "Éramos súper amigos, él me contaba sus cosas y yo mis cosas, pero había una media ondita en el aire, que yo no sabía si la sentía yo sola o estaba... Yo sentía que pasaba algo en todo momento. Le empiezo a contar que había tomado la decisión, que me había separado, que me iba a venir a vivir a Argentina, pero que antes quería hacer mi pasaporte Italiano en Milán".

Wanda Nara confesó que cuando Mauro Icardi escuchó que se quería ir, la invitó a pasar una noche en su casa: "Él me dice 'yo voy a estar concentrado, voy a llegar re tarde, tengo mi casa que tiene 5 habitaciones, te dejo la llave abajo y vení. Quédate en mi casa, hace los trámites y te vas, ¿para qué vas a ir a un hotel?'. Entonces yo dije 'esta es mi oportunidad'. Entro y me puse un pijamita súper tranqui de Hello Kitty, me puse a hacer una pasta y, viste ese olor a tuco de las casas de las abuelas. Cuando él llega me ve a mí cocinando descalza".

Cómo fue el primer beso de Mauro Icardi y Wanda Nara

Entre risas, la empresaria contó: "Nos fuimos al sillón y me hablaba y me ponía la cara acá (en frente a la suya). Él dice que le di yo un beso", y sumó: "Después pasamos toda la noche juntos. Al otro día yo me tenía que ir. Muy cursi, fui al Disney Store, compré un oso de peluche que lo llené todo de mi perfume".

Zaira Nara la interrumpió para decirle: "Qué tóxica". Al escucharla, Wanda Nara reveló otro detalle que le regalo a Mauro Icardi: "Para más tóxica aún, le dejé escrita una canción de Carlos Baute, 'Colgando en tus manos'. Antes de esto, si por ese colchón habrán pasado 200 mujeres, después de que lo toqué yo fue destrucción total, no le sirvió más el colchón".

J.C.C