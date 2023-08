Uno de los principales nombres que se escuchan cuando se habla de la salud de Wanda Nara es el del periodista Jorge Lanata. Luego de que el destacado escritor y presentador haya asegurado que la modelo tenía “Leucemia” sin que ella o su entorno lo hayan manifestado, esto lo convirtió en el villano de la película.

Esta noche, en Telefe Noticias, Wanda Nara se refirió al tema, pero sin mencionar de manera directa a Jorge Lanata, dio su opinión sobre llevar o no a juicio a quien reveló un diagnóstico, que según ella, no sabía y se enteró por la Televisión.

"Me hubiera gustado que todo fuera de otra manera, son las reglas del juego y las acepto. No voy a hacerle juicio a nadie porque trabajo en este ambiente desde muy chiquita y entiendo que hay cosas que pueden pasar. No jugaría nunca con un tema de salud, es el límite", comentó la modelo.

Cuando Wanda habla de “las reglas del juego”, se refiere justamente al costo que muchas veces se debe pagar por ser una mujer tan mediática, llena de fama y de éxito, donde haga o no haga, va a generar de qué hablar y los medios la buscarán para ser siempre noticia.

Wanda Nara desmiente que se hará el tratamiento en el exterior

Se ha hablado mucho sobre qué país eligió la modelo para tener la asistencia médica necesaria para su recuperación. Con respecto a ese tema, la famosa dijo:

“Ahora estoy esperando mejorar un poco más de lo que ya mejoré para salir a contar y hablar. Con ganas y con fe se puede salir adelante. Es el mismo tratamiento para todos, yo elegí mi país, pero el tratamiento es igual en todos lados. Uno tiene que elegir el lugar donde se siente más cómodo. Yo elegí Fundaleu y les estoy muy agradecida a ellos", comentó Wanda Nara.

"La verdad es que fue todo muy rápido. Terminó MasterChef, el domingo fue el Martín Fierro y me hice unos análisis de rutina, que me hago siempre antes de viajar, y no salieron bien", manifestó en Telefe Noticias Wanda Nara sobre las primeras horas del diagnóstico que le dio un giro de 180 grados a su vida.