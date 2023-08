Jorge Lanata se vio envuelto en una tremenda polémica luego de que, en medio de la preocupación por la salud de Wanda Nara, se atreviera a lanzar un supuesto diagnóstico al aire. Ahí mismo, Marina Calabró decidió distanciarse de esa decisión y le planteó que no estaba de acuerdo con lo que hizo, y posteriormente todos los periodistas de espectáculos lo liquidaron por su accionar.

Luego de lo sucedido, Wanda Nara le contestó aunque decidió no darle demasiada importancia al tema y se dedicó a enfocarse en ella y el tratamiento que tendrá que hacer para recuperar su salud. De todas formas, en los últimos días surgió un fuerte rumor que dice que la conductora de Masterchef estaría hablando con Ana Rosenfeld para demandar a Jorge Lanata.

Fue en una conversación con Luis Ventura que Jorge Lanata se refirió a la posibilidad de que Wanda Nara lo denuncie. "Jorge, estás en medio de vendavales de debates, polémicas generadas por algo que tiene que ver con manejo de información. ¿Te arrepentís de algo que hayas hecho con relación a la información de los últimos diez días?", le consultó.

Sin embargo, no es muy del estilo de Jorge Lanata el recular en su accionar, por lo que se mostró firme. "¿Querés decir lo de Wanda o me parece a mí? Yo soy periodista y di una información. Lo único que hice fue ponerle palabra a algo que todos sabían y que nadie estaba diciendo", contestó con respecto a la posibilidad de que Wanda Nara le inicie acciones legales.

De hecho, se encargó de demostrar que no hay ningún tipo de posibilidad de que Wanda Nara le gane el juicio, en el caso de que decida inciarlo. "En este caso, por el lado de la privacidad no va, pro el lado de la enfermedad tampoco, porque no está prohibido legalmente. O sea que no tiene ningún sentido, ¿me entendés? Si hay acciones legales, obvio que Elba sería mi abogada", explicó Jorge Lanata.

Jorge Lanata le dio un polémico consejo a Wanda Nara

Por último, Jorge Lanata, con la ironía que lo caracteriza, le dio un polémico consejo a Wanda Nara. "Pero aparte, yo te digo que le recomendaría a Wanda que la contrate a Marcovecchio porque Rosenfeld, se ve que mucho de abogacía no sabe. Si Ana quería hacer un juicio con esos argumentos es que no entiende nada de abogacía porque no son argumentos jurídicos", lanzó.

