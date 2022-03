Wanda Nara contó los tres regalos que le hace siempre a Mauro Icardi

Wanda Nara aprovechó un tiempo que tuvo libre y contó en varios videos cuáles son los regalos que suele hacerle a Mauro Icardi.

La empresaria comenzó contando que los peores regalos que hizo en su vida incluyen un rompecabezas de cuatro días. "Soy experta en regalos económicos pero este lo voy a tachar de la lista porque hace tres días que me aburro. El primer día colaboré en el armado del rompecabezas pero realmente me rompió la cabeza. Y ahora me aburro. Hoy creo que lo termina".

Wanda Nara luego señaló que ella regala todo lo que no le gusta que le regalen a ella: libros, rompecabezas y mandalas para pintar. Acto seguido, la mujer de Mauro Icardi mostró unos libros que le había regalado a su marido y mencionó que esas tres cosas también le gusta regalárselas a sus hijos. Y finalizó: "Si me lo regalan a mí, me mato".

Wanda Nara fue a ver a Maluma y le dedicó una canción a Mauro Icardi

Durante la semana, Wanda Nara estuvo en el recital de Ricardo Arjona en París, pero esta vez fue el turno de sus hijas, Francesca e Isabella Icardi, que fueron a ver a Maluma junto con su madre, las tres disfrutaron del show que dió el artista frente a miles de personas y cantaron sus canciones.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Wanda Nara publicó diferentes videos de sus hijas viendo a Maluma, pero en medio del show, la modelo se acordó de su marido, cuando el artista cantó una canción especial y no solo que grabó la canción, sino que también lo etiquetó para que no queden dudas.

Mauro Icardi y Wanda Nara.

"ADMV" es la canción que Wanda Nara le dedicó a Mauro Icardi, específicamente, la parte en la que Maluma canta "Cuando falle la memoria y solo queden las fotografías, que se me olvide todo menos que tú eres mía. Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen, los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire, cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida, y aunque nada de esto pase, eres el amor de mi vida".

De esa forma, Wanda Nara dejó en evidencia que con Mauro Icardi están muy bien y que el amor que siente por su marido es lo más importante. El título de la canción de Maluma "ADMV", son las iniciales de "Amor De Mi Vida". Eso es lo que el futbolista significa para la modelo.