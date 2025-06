En una nueva entrega de +Caras, el ciclo de entrevistas que conduce Héctor Maugeri en Caras TV, Wenceslao “Wenchy” Moreno, médico con parálisis cerebral y comunicador, ofreció un testimonio conmovedor que invita a repensar el concepto de discapacidad desde una mirada personal, sincera y sin eufemismos.

Con apenas 29 años, Wenchy —como lo llaman amigos y familiares— ya dejó una marca profunda: nació con parálisis cerebral, pero su diagnóstico nunca fue una barrera para alcanzar su vocación. Contra todo pronóstico, se recibió de médico en la Universidad Nacional de Rosario y hoy continúa su camino profesional con una especialización en neurología clínica. Además, se convirtió en una voz referente en redes sociales, donde reúne a más de cien mil seguidores con quienes comparte contenido sobre neurología, inclusión y vida cotidiana.

Wenceslao Moreno rompe el silencio sobre la discapacidad

“Hace un tiempo estoy en las redes rompiendo tabúes, barreras y conceptos del mundo de la discapacidad y también hablando de neurología”, contó en diálogo con Maugeri. Su cuenta, que combina información médica y experiencias personales, busca generar conciencia en torno a las verdaderas dificultades que enfrentan las personas con discapacidad: el prejuicio y la desinformación.

En su día a día, Moreno se desempeña en guardias generales, terapias intensivas y centros de rehabilitación neurológica, llevando a cada espacio su ejemplo de resiliencia y profesionalismo. Pero más allá de su práctica clínica, su mirada crítica sobre el lenguaje y los estereotipos con los que se suele rodear a la discapacidad es lo que lo convierte en una figura transformadora.

Wenceslao Moreno, médico con parálisis cerebral, reflexionó sobre el concepto de discapacidad.

“Para mí hay un concepto muy sencillo de discapacidad que habla de ‘dis’ como limitación y capacidad como capacidad. Yo creo que todos, en mayor o menor medida, tenemos alguna limitación en alguna capacidad en el día a día”, reflexionó con claridad.

La entrevista avanzó hacia uno de los temas que más lo movilizan: la manera en que la sociedad aborda la discapacidad, maquillandola con términos alternativos que, lejos de ser objetivos, a veces ocultan la realidad. “Quieren cambiar mucho la terminología, piensan que es un tabú, radican muchas dificultades a la hora de comunicarse con una persona con alguna discapacidad. Ahí es donde quise intervenir”, explicó.

Wenceslao Moreno en +Caras: "Decir ‘capacidades diferentes’ o ‘especiales’ viene de la mano de una romantización, pero yo no vuelo".

“Decir ‘capacidades diferentes’ o ‘especiales’ viene de la mano de una romantización, pero yo no vuelo. No tengo ninguna capacidad especial, tengo una limitación motriz, y eso es una discapacidad. Se terminó ahí. No tiene que haber tanto tabú a la hora de hablarlo. Tiene que estar mucho más incorporado en la sociedad y eso es lo que más me gusta: romper esa barrera”, afirmó con seguridad.

En una charla tan valiente como necesaria, Wenceslao Moreno no solo compartió su historia de resiliencia y superación que lo llevó a convertirse en médico a pesar de su parálisis cerebral, también rompió el silencio en torno a la palabra discapacidad. Con autoridad, desde su experiencia y su condición, puso en palabras lo que muchos viven y pocos se animan a decir: para construir una sociedad más justa, hay que hablar de la discapacidad sin romantizaciones ni idealizaciones, sino tal como es.