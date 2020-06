Wanda Nara contó que sus cinco hijos están "de novios"

Wanda Nara contó que sus cinco niños, ¡están “de novios”!. En una entrevista la empresaria relató como es su vínculo de complicidad y la confianza que tiene con ellos da para que le cuenten hasta lo más privado.

“Los varones, cuando se ponen de novios, a la primera que le cuentan es a mí, y charlamos sobre eso”, señaló sobre Valentino (11), Constantino (9) y Benedicto (8).

“Lo mismo pasa con las chicas: tiene un idilio tan fuerte con el padre que vienen a contarme de quién se enamoraron pidiéndome que no le diga nada a su papá”, agregó acerca de Francesca (5) e Isabella (3).

Más tarde, la esposa de Mauro Icardi confesó que la menor tiene un amor platónico con ¡Mirko! (2). “A todos les habla de él. Segurísima, dice que se pusieron de novios el año pasado, cuando viajamos con ellos. Está tan enamorada que me pide que le muestre fotos del viaje a Bangkok”, relató, recordando el viaje que hicieron con Marley y su hijito para su programa Por el mundo.

¿Y los nenes, en qué andan? “Benedicto tiene novia desde hace seis años. Guarda sus fotos por todos lados. Crecieron juntos y la mamá de la nena los lleva al cine, a comer...“, aseguró en una entrevista para la revista Gente.

También rescató cuando Benedicto comenzó con “planteos molestos”: “¿Qué voy a hacer cuando nos radiquemos en París?”. “Le contesté: '¡Pero tenés once años! No me vengas con eso'”, contó.

Para finalizar mandó al frente a Constantino. “Es el más tremendo: cambia de chica todos los años”.