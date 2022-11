Wanda Nara cruzó a un seguidor que hizo una polémica comparación

Wanda Nara está viviendo unas idílicas vacaciones en Las Maldivas; sin embargo, sigue muy atenta a sus redes sociales.

A través de Instagram, la empresaria fue compartiendo algunos momentos de su paso por este paradisíaco lugar, al que fue con Mauro Icardi, y no dudó en cruzar a un seguidor que hizo una comparación que no le gustó nada a la modelo.

Wanda posteó una foto en bikini en donde aparecía descansando en la piscina, y ahí un seguidor le comentó: "Fua, Wanda, preguntame si te amo más que a mi mujer", le dijo. La respuesta de la mediática fue contundente, dejando en claro que no le pareció bien este mensaje: "Espero que no", respondió.

Wanda Nara destrozó a la China Suárez y metió a Eugenia Tobal y Pampita

A más de un año del wandagate, la empresaria habló de todo para Vanity Fair de Italia. Aunque no dio su nombre, Wanda Nara se refirió al episodio de la actriz con Icardi y recordó el escándalo que también protagonizó cuando empezó su relación con Nico Cabré, casado con Eugenia Tobal.

"Es muy conocida en Argentina por haber roto numerosas familias famosas. Una vez salió con un actor mientras su esposa estaba embarazada y perdió al bebé", dijo en la nota.

"Otra vez le robó el marido a una madre cuya hija había muerto poco antes", agregó sobre Pampita y Benjamín Vicuña.

Con la posibilidad de ventilar todos los hechos, Wanda Nara también aseguró que se molestó cuando descubrió que la China Suárez mantenía interacción con ella en redes sociales, mientras intentaba conquistar a Mauro. "Como la conozco, mientras engañaba a mi esposo, también me escribió como si fuéramos amigas. Me dijo que quería venir a verme a París, me llamó por FaceTime. Lo encontré insoportable", tiró.