En medio su viaje relámpago a Buenos Aires, Wanda Nara estuvo envuelta en dos fuertes escándalos. El primero, sobre el supuesto y ya iniciado divorcio de Mauro Icardi y el más polémico, fue la acusación que reveló “Intrusos”, de un supuesto abandono en Milán, Italia, a Carmen, una de sus empleadas de confianza.

Wanda Nara se fue hoy el país y antes de pasar por migraciones, y dejó en claro que lo que Carmen hizo, fue una traición, pues era considerada una persona casi de la familia y no se esperó, jamás, que fuera a recibir acusaciones de ese calibre por parte de ella.

Wanda Nara reveló su verdad sobre Carmen y la puso en jaque.

Hace solo minutos, la empresaria compartió varias fotos de Carmen disfrutando como una más de la familia. En Intrusos habían dicho que hacía tres años que estaba en sin sueldo y que la habían abandonado en la casa de campo de Italia, y que solo quería regresar a la Argentina.

El primer video con el que Wanda Nara intenta probar que lo que se dijo es mentira, fue uno en el que ella y toda su familia le está cantando el “Feliz cumpleaños” a Carmen, cuando aún Francesca era muy niña e Isabella aún era una bebé.

Seguido de esto subió otras fotos donde se le ve merendando en Italia, el 17 de junio del 2021. También hay fotos junto a Francesca, ahora mucho más grande. Asimismo hay imágenes de los recientes paseos familiares con Nora Colosimo y Zaira Nara, en los que está Carmen.

En julio de este año, está Carmen abrazando a Valentino, Constantino y Malaika, en el Castillo Visconteo Sforzesco y también otras imágenes de Carmen en la nieve y comiendo un delicioso postre, como una más de la familia.

Wanda compartió otra foto en la que muestra una foto con Carmen y un corazón roto. Entre las imágenes más recientes, está la empleada de Wanda Nara en Dubai con ellos, también las islas Maldivas y con Wanda Nara en el auto.

“Antes de mi viaje a Baires”, escribió Wanda Nara con una foto en la que está Carmen, una mujer más y los hijos de Wanda Nara, a acepción de Valentino, quien en la imagen no está.

Qué dijo Wanda Nara sobre no pagarle a Carmen

Wanda Nara se fue del país y tuvo la posibilidad de hablar sobre su supuesto divorcio con Mauro Icardi y de su escándalo con Carmen. Sobre Mauro no quiso dar mayores aclaraciones, pero sí subió una foto en su feed de Instagram, con una foto en la que muestra su alianza de boda, en un primer plano.

Sobre Carmen y el escándalo que se armó, dijo: “Me sorprende un montón”. Wanda aseguró que tiene muchos empleados y que ella no se encarga de ellos, pues tiene una secretaria que lo hace, una vez se enteró de esto, se cumplió con su deseo de volver al país y automáticamente se le sacó un pase. “Me dijo que estaba muy angustiada por todos los medios y por lo que estaba pasando”, agregó Wanda.

“Me duele un montón las versiones que se están diciendo sobre mí, sobre todo con ella que tenía una relación muy linda, casi familiar, pero bueno, es una traición más. Trabajó conmigo, por un motivo personal dejó de hacerlo, luego una amiga mía me mandó una foto de ella accidentada, diciendo que era yo la única que la podía ayudar y simplemente le compré un pasaje porque ella me decía que no tenía familia, que no tenía a nadie en el país y le mandé un pasaje para tratar de ayudar”, explicó la empresaria.

Con relación a que Carmen esté en Italia, en la casa de campo, es porque a ella le gustan mucho los animales, y la idea era que estuviera cómoda, como ella quería. “Es una señora grande y traté de ayudarla. Ella quería mucho a mis hijos y a mí”.

En relación con la falta de pago aseveró: “No suena lindo. Ella tenía gastos de 600 euros por mes de alimento para una sola persona y eso se pagaba con una tarjeta de crédito”, según las declaraciones de Wanda Nara, esos gastos eran adicionales al sueldo de Carmen, el cual por respeto no quiso mencionar. Sí, dejó claro que le duele la traición porque ella lo hizo para ayudarla.