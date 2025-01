Wanda Nara explotó contra Mauro Icardi: "A mis hijos les saqué el teléfono y bloqueé el contacto de Mauro"

En una inesperada llamada telefónica a LAM, Wanda Nara rompió el silencio y dio su versión de los hechos, desmintiendo los recientes rumores que nacieron en relación a la manutención que recibe de Mauro Icardi. Además, la empresaria aprovechó la oportunidad para contar su experiencia personal, destallando el hostigamiento que, según su testimonio, ha recibido por parte del jugador de fútbol.

Wanda Nara y Mauro Icardi

El testimonio contundente de Wanda Nara en LAM

La llamada de Wanda Nara al programa de Ángel de Brito se produjo en medio de una creciente atención mediática sobre los rumores sobre la manutención que recibe de Icardi. La empresaria, rápidamente, salió a desmentir las informaciones que circulaban por las redes sociales y acusó al futbolista de no ser completamente sincero de la situación que atraviesan.

“Quería hablar con vos porque me mandan por Instagram un tuit tuyo donde andan diciendo cosas que no son, y la verdad me parece que ya se está jugando con el dolor de una mamá”, expresó Wanda con su voz quebrada al punto del llanto. A raíz de esto, el conductor condulta “¿Qué cosa?” y la empresaria agregó: “Me pusieron que yo estoy recibiendo dinero, que no es verdad”.

“Hubo un ingreso que fue de 4 mil dólares, pago sólo del colegio de mis hijas el doble en educación por cada una. Simplemente hizo el deposito de 4 mil dólares por mes para evitar una sanción FIFA. Entonces no es verdad todo lo que están diciendo, y parece que lo que yo escribo es una mentira. Entonces, lo quería aclarar con vos”, aclaró la mediática, queriendo develar toda su verdad.

En relación a las pasadas festividades, Wanda le develó a Ángel de Brito: “cuando yo te digo que no hable con mis hijas el 24 y el 25, es verdad”. Y confesó: “Hay un montón de gente del ambiente que está cobrando mucho dinero para hablar mal de mí. Mauro cuando se fue de mi casa prometió y juro destruirme, y pagar lo que tenga que pagar para arruinarme la vida”

Mauro Icardi y sus hijas

“Me amenaza con videos íntimos, que debe tener un montón porque vivió conmigo 12 años y teníamos más de 60 cámara que no solo enfocaban mi cama, sino todas mis casas”, expuso de manera contundente de su expareja. Asimismo, afirmó: “Se que hay muchos periodistas que cobran dinero. Sé de una periodista que está cobrando 21 mil dólares por mes de Mauro para destruirme a mi...Me parece que están machando el nombre de una mamá de 5 hijos”.

Wanda Nara, Francesca e Isabella Icardi

“Todo lo hermoso que hizo Mauro, todo lo hermoso que hizo por mis 5 hijos, hoy lo está borrando. Hay denuncias muy graves en su contra”, reveló la mediática. Y, por último, cerró con una frase impactante: “Él se fue con una advertencia muy clara: si vos me dejas yo te voy a destruir”.

La situación de Wanda Nara y Mauro Icardi continúa siendo uno de los temas más candentes de la farándula argentina, y esta nueva denuncia por hostigamiento ha dado un giro de la trama. Mientras la empresaria sigue buscando su paz y protección, el futuro de la relación con Icardi parece cada vez más incierto.

N.L