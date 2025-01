La reconocida modelo y actual pareja de L-Gante, Wanda Nara, continúa batallando legalmente e intentando llegar a un acuerdo con su Mauro Icardi para poder ver a sus hijas y todo lo relacionado a lo que manifestó en cuanto a los aportes y ajustes económicos que el jugador profesional tomó en relación a obra social, el pago del colegio, "no pagar el colegio", entre otras cuestiones que mencionó en una historia de Instagram.

En este contexto, la conductora de "Bake Off Famosos" charló con Ángel de Brito en LAM y confesó toda su verdad en cuanto al pensamiento que el deportista tendría de la China Suárez, las amenazas recibidas y la imposibilidad de poder ver a sus hijas en estas fiestas de fin de año.

Wanda Nara viene siendo una de las celebridades más buscadas debido a la confrontación que viene teniendo con su expareja, Mauro Icardi, y en la noche de este jueves 2 de enero decidió llamar en vivo a Ángel de Brito y habló durante varios minutos brindando su versión de los hechos y lo que viene ocurriendo desde hace un tiempo con el futbolista.

"Cuando digo que no hablé con mis hijas el 24 y 25 de diciembre, es verdad. No te llamé antes porque hay un montón gente del ambiente que está cobrando mucho dinero para hablar de mi. Mauro cuando se fue de mi casa prometió y juró destruirme, pagar lo que tuviera que pagar para arruinarme la vida", comenzó diciendo la actual novia de L-Gante en relación a la falta de contacto que viene teniendo con Francesca e Isabella Icardi, las descendientes que comparte con su legalmente marido.

"Me amenaza con videos íntimos, que debe tener un montón porque estuvimos 12 años juntos, y teníamos una cámara que apuntaba una cámara y a todas mis casas. Teníamos más de 60 cámaras, todas las imágenes las tiene él", agregó en cuanto Wanda Nara acerca de las amenazas que recibió.

Además, reconoció que una periodista "está cobrando 20 mil dólares por mes de él para ensuciarme" y que cuando no es ésta profesional porque "hay cosas que no puede poner, lo hace otra persona". En este sentido, también reveló: "Están los dos denunciados y están manchado el nombre de una madre de cinco chicos. O sea todo lo hermoso que hizo Mauro por mis hijos, que los tiene tatuados en un brazo, hoy lo está borrando porque hay audios terribles, muy graves en su contra. Hay un abandono muy grande".

Wanda Nara no tuvo pelos en la lengua y confesó que Mauro Icardi también tuvo amenazas para su madre y Kennys Palacios, su amigo personal. "Me dijo: 'Me voy a agarrar la fácil de la Argentina, la voy a poner donde la tengo que poner y te voy a destruir'. La semana pasada compró una casa que fui a ver sola, él no la había visto. Le mandé fotos y videos, la ví con Kennys y le dije que era la casa de mis sueños y que quería vivir en ella cuando él se retire", soltó.

"Ver a esta mujer que destruyó a su familia, que él peleó por el matrimonio y que saque fotos estando en este casa me parece es muy fuerte. Ver a mis hijas maquilladas de la misma manera que ella (China Suárez) es de una morbosidad enorme. La realidad es que la casa es mía porque Mauro la compró estando casados, hizo todo mal y se apuró", continuó expresando acerca de las imágenes y las fotos que Mauro Icardi y la actriz postearon a lo largo de los últimos días.

También, la pareja de L-Gante aclaró que la división de bienes la hicieron en Italia y que las propiedades que tienen en la Argentina son de los dos y que "los seis millones de dólares que vale la casa serán de mis hijas y mías porque todavía está casado conmigo". "Está mal asesorado y sigue siendo haciendo cosas para provocar y destruir", complementó.

Luego, añadió respecto a lo que piensa de que esté supuestamente en pareja con la China Suárez: "Le dije que si está con esta mujer, me parece bien y que sea feliz. Pero que no haga cosas para lastimar. A mis hija no las ví ni pude hablar el 24 y las ví en un posteo de esta chica que está con él. Me parece muy morboso, como madre, que me prohíban hablar con mis hijas y después enterarme por redes sociales cosas que están pasando o blanquear un romance con mis hijas de la mano en un supermercado".

Posteriormente, Wanda Nara mencionó lo que le dijo a Mauro Icardi sobre que tenga valentía y "agarre de la mano" a la China Suárez: "Le dije que tenga los huevos para agarrarla de la mano, lo que pasa es que los tiene. Lo que pasa es que siempre habló las peores cosas de ella. Dijo que era fácil. regalada, tenía olor y no me lo dijo solo a mi si no que a todo mi entorno. Entonces, no le da para salir de la mano y mostrarla. Le pedí que la blanquee, pero que no use a mis hija para blanquear su relación". En consonancia a esto, declaró que la Mauro Icardi le negó que esté con la China Suárez y que solamente estuvo con su hijas.

