La China Suárez es una de las figuras argentinas que siempre se mantiene en el medio de diversos rumores y en el foco de atención. En los últimos meses ganó protagonismo ya que al parecer todas las pruebas apuntan a que estaría empezando una relación amorosa con Mauro Icardi. En este sentido, la cantante compartió una imagen donde se la ve triste y esto prendió la alarma de su audiencia.

La China Suárez vía Instagram

La foto de la China que generó especulaciones

En las últimas semanas,el vínculo entre el jugador del Galatasaray y la modelo comenzó a estar en boca de todos, y es que al parecer la relación secreta que ambos tuvieron cuando el aún estaba casado con Wanda, no llegó a su final. Aunque Nara filtró en más de una oportunidad chats donde se puede ver como el deportista habla de la artista sin interés, ahora ellos estan compartiendo instantes juntos.

Las especulaciones de un posible amorío entre ambos comenzaron luego de que se los viera compartiendo lugares e incluso se dio a conocer que pasaron las festividades en familia. Si bien ninguno de los dos habló al respecto todos indica que su relación va creciendo día a día. Pese a esto, Eugenia compartió en su cuenta oficial de Instagram una postal que hizo confundir a sus seguidores.

Los posteos de la actriz siempre dan mucho de que hablar, a causa de que en muchas oportunidades ella refleja ciertas pistas de su vida privada a través de las fotos y videos que comparten y esto fue lo que pasó con los ultimos retratos que publicó en su red social perteneciente a META.

En las últimas horas, la ex Casi Ángeles compartió una serie de post referidos a sus festejos de Año Nuevo, en donde se la puede ver con sus seres queridos y amigos. Pero de todos estos posteos, llamaron la atención dos fotos en donde refleja estar triste. En la primera imagen se la puede ver con los ojos llorosos y con una expresión de melancolía y, minutos después, en la siguente historia se la ve navegando y usando un buzo negro el cual le tapaba la cabeza. En su cara se puede ver algo de tristeza, además la posteó con una canción titulada "Lost on you".

Aunque durante los últimos días La China Suárez y Mauro Icardi dejaron en evidencia que están compartiendo momentos juntos, la actriz encendió las alarmas dentro de su audiencia por su fotografía en donde se la ve triste y comenzaron a surgir los rumores.

