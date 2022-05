Wanda Nara habló con Ángel de Brito e hizo una advertencia a la China Suárez

La relación entre Ángel de Brito y la China Suárez parecía estar mejor hasta que una carta documento generó la reacción de Wanda Nara.

En LAM, el conductor contó cómo fue el reencuentro con la actriz en el after party de los Martín Fierro y aseguró que "hicieron las paces" después del entredicho por el escándalo del wandagate. Sin embargo, lo bueno duró poco y, en pleno aire de LAM, el conductor se enteró que recibió una carta documento de parte de la China Suárez.

Lo cierto es que, cuando Ángel de Brito habló de este litigio judicial, Wanda Nara envió un mensaje en vivo y lanzó una advertencia a la actriz.

"'Si te hace juicio, yo te salgo de testigo y voy a declarar'", leyó el periodista sobre el mensaje de Wanda. " Y alguna otra esposa, amiga mía, también'", siguió el conductor sobre los dichos de Nara.

"Es decir, tengo de testigo a Wanda y a otra botinera que sabe cosas de la China Suárez. Mejor que se ocupe de...", agregó el conductor.

Todos los detalles del encuentro de Ángel de Brito con la China Suárez

Previo a esta intervención de Wanda Nara, Ángel de Brito contó cómo fue la charla con la China Suárez que trascendió después del video que circuló en redes sobre su acercamiento en la fiesta del Martín Fierro.

"¿Por qué me odiás?" fue una de las preguntas que le hizo entonces La China Suárez a Ángel De Brito apenas lo vio en la fiesta post Martín Fierro.

"Cayó, me vino a hablar ella. Me dijo: 'Hola, cómo andás.... ¿por qué me odiás?'". Por su parte, Yanina Latorre agregó: "Igual que cuando me llamó a mí". La respuesta de Ángel de Brito fue: "No sos tan importante como para que te odie".