Ángel de Brito contó cómo fue su encuentro con La China Suárez: "Me vino a hablar ella"

Ángel de Brito finalmente aclaró por qué se lo vio en un video de la noche de este domingo, bailando con La China Suárez.

El video se hizo viral sobre todo porque LAM se ha caracterizado por no estar precisamente de su lado en los escándalos que la tuvieron como protagonista. "¿Por qué me odiás?" fue una de las preguntas que le hizo entonces La China Suárez a Ángel De Brito apenas lo vio en la fiesta post Martín Fierro.

China Suárez

Ante la duda de cómo había llegado la actriz al evento, Pía Shaw señaló que habría sido Lali Espósito quien la habría invitado. Seguido a esto, Ángel de Brito contó cómo fue el encuentro con La China Suárez: "Cayó, me vino a hablar ella. Me dijo: 'Hola, cómo andás.... ¿por qué me odiás?'". Por su parte, Yanina Latorre agregó: "Igual que cuando me llamó a mí".

La respuesta de Ángel de Brito fue: "No sos tan importante como para que te odie". También contó que la actriz estaba muy simpática, no agresiva, aunque la charla "empezó como tensa". Ángel de Brito además comentó que le dijo que era muy soberbia y que se "manejaba muy mal con los medios". Después señaló que la ex de Benjamín Vicuña opinaba que no era así.

Finalmente Ángel de Brito destacó: "Después no se me despegaba".

Caption

Cuál es el proyecto "secreto" por el que están buscando a la China Suárez

La China Suárez fue noticia hoy también, porque en La Pavada de Crónica contaron que la actriz de 29 años fue convocada por Telefe para un novedoso proyecto, desconocido hasta ahora.

Se trata del reality “El cantante enmascarado” (The Masked Singer) en la que la China Suárez sería una de las jurados. Al parecer, este programa saldría al aire en el segundo semestre. También están buscando otros famosos para que intervengan cantando y necesitan al menos 12 jurados.

The Masked Singer (cantante enmascarado) es un formato surcoreano en el que varios famosos cantan disfrazados y con máscaras, por lo que se desconoce su identidad. La celebridades únicamente revelan su identidad cuando quedan eliminados. El mismo tuvo versiones en diferentes países del mundo y se estrenó en Estados Unidos en 2019.

Pero además de las performances, que son evaluadas tanto por el jurado como por el público, a lo largo del reality se ofrecen pistas para descubrir quién se esconde detrás de cada máscara. Los panelistas tienen tiempo para especular sobre la identidad de cada participante después de su actuación, e incluso pueden hacer una sola pregunta para tratar de desenmascararlos.