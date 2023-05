Wanda Nara habló luego del accidente de tránsito: "Me bajé automáticamente"

Wanda Nara no logra salir del ojo de la tormenta. Si no es por un escándalo con Mauro Icardi, es por un confuso accidente de tránsito que vivió cuando se encontraba rumbo a grabar Masterchef. Este siniestro automovilístico preocupó a sus seguidores y, debido a esto, la conductora decidió hablar en sus redes sociales para aclarar el suceso y tranquilizar a las personas preocupadas. De todas formas, no era ella quién estaba al mando del vehículo, sino que era su chofer quién chocó a una moto.

En Intrusos contaron la información en el momento en que sucedió el accidente de tránsito. "Aparentemente ser llevaron puesta una moto. Wanda Nara se bajó, tengo entendido, a socorrer a la persona accidentada. Estaba manejando su chofer. Aparentemente, la culpa habría sido del auto que se llevó puesta la moto. Ella no tiene nada que ver, es una pasajera. Al señor se lo llevó una ambulancia porque estaba muy dolorido", explicó Pampito, panelista del programa que conduce Flor de la V en las tardes de AméricaTV.

Wanda Nara tuvo un accidente de tránsito

Sin embargo, a raíz de la cantidad inmensa de mensajes que comenzó a recibir luego del accidente de tráfico, Wanda Nara salió a hablar en sus redes sociales y aclaró el suceso con lujos de detalles. "Bueno, les hablo rápido porque sigo grabando. Para traquilizar, porque me están escribiendo un montón... El auto que me traía a las 7 de la mañana al canal, venía de este lado de Libertador, camino a Martínez, y el accidente del señor de la moto era del otro carril. Pero justo nosotros teníamos mano a Martínez, veo el impacto", comenzó a relatar la conductora de Masterchef en un momento libre que tenía.

Posteriormente, siguió relatando todo el hecho y comentó cuál fue su reacción cuando vio lo que sucedió. "Con mucha precaución, miré hacia atrás porque obviamente venían todos los autos. Me bajé automáticamente y fui una de las primeras en llegar. Estaba este señor mayor, tirado en el piso, que según lo que me pudo decir, su moto se resbaló. Nada tenía que ver el auto que venía yo. Simplemente me bajé para poder ayudarlo y esperé que llegue la ambulancia. Se me ve en una foto agarrándole la mochila porque estaba buscando otro teléfono", explicó Wanda Nara sobre la foto que circuló en las redes donde se la ve en el accidente.



Wanda Nara con su look para la noche de eliminación de Masterchef

Para cerrar, aclaró que ni ella ni su chofer tuvieron nada que ver en el accidente de tránsito que vivió. "Decían que mi auto estaba involucrado, nada que ver. Pero hice lo que hubiese hecho cualquiera... Vi la moto impactar contra el piso, no se sabía quién conducía y cuando se saca el casco, vi que se trataba de un señor mayor que estaba muy asustado, temblando. Lo traté de tranquilizar, supongo y espero que esté bien", dijo Wanda Nara en sus historias de Instagram.

Wanda Nara en Masterchef

Wanda Nara confesó que le gusta tener el control de las cosas en medio de su encuentro con Mauro Icardi

Wanda Nara volvió al país luego de pasar 48 horas en Turquía junto a Mauro Icardi y sus hijas: Francesca e Isabella. Tras compartir en sus redes postales familiares, la conductora se hizo cargo de un detalle característico de su personalidad. A través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, la conductora de Masterchef interactuó con sus seguidores y fue en ese momento cuando uno de ellos le consultó si bebe alcohol. "No tomo alcohol generalmente. Por eso siempre manejo yo", explicó.

NL.