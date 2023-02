En el día de ayer, Benedicto, el hijo varón más chico que Wanda Nara tuvo con Maxi López, cumplió 11 años y su madre le dejó un mensaje por las redes a la distancia, ya que se encuentra trabajando en los Carnavales de Río de Janerio. Ante la cantidad de críticas que recibió por ausentarse en el festejo, Wanda Nara hizo un descargo y apuntó contra todas las mujeres que "Después piden igualdad".

La empresaria se cansó de ser juzgada como mala madre y le habló a sus seguidoras para señalarles que las ideas que tienen son machistas. "Quiero hacer una reflexión. Es increíble la cantidad de mujeres, lo que más me llamó la atención porque después pedimos igualdad, que me preguntan por qué no estoy con mi hija", comenzó Wanda.

El saludo de Wanda Nara a Benedicto

La hermana de Zaira Nara explicó que Benedicto está con su padre, luego de muchos años sin haber podido celebrar los cumpleaños de sus hijos por su carrera como futbolista, y les hizo una fuerte pregunta a todas las mujeres que la lapidaron. "Todas esas mujeres, estos 11 años ¿Dónde estaban todos los cumpleaños de mis hijos chiquitos cuando el papá no estaba? Daban por hecho que el papá estaba trabajando", expresó Nara súper indignada.

"Estoy muy feliz que mi hijo pueda estar con su padre, que tanto lo deseó... Esas mujeres no decían nada, porque daban por hecho que estaba conmigo. Pero ahora que está con su papá, soy la peor. Es increíble de mujeres, que después piden igualdad y son las primeras en salir a atacar. Somos muy machistas", finalizó su descargo Wanda Nara.

Benedicto celebrando su cumpleaños con Maxi López

Y es que no es la primera vez que Wanda recibe críticas por la manera en la que educa a sus hijos y su maternidad. Fueron varias las veces que la empresaria tuvo que realizar descargos para remarcarle a sus seguidoras que ciertos comentarios y acusaciones no son bienvenidos en su cuenta de Instagram.

Benedicto cumplió años y recibió un saludo de Mauro Icardi

Junto a Maxi López en un lujoso restaurante de Palermo, ya que Wanda Nara se encuentra con su hermana Zaira y Sebastián Yatra en el Carnaval de Río de Janeiro, Benedicto sopló las velitas a las 00 y recibió las felicitaciones de varias celebridades. Una de ellas, y ex padrastro, fue Mauro Icardi quien, sin vergüenza por todo el escándalo, le dedicó unas tiernas palabras.

"Feliz cumple Benchu. 11 añitos ya, que grande que estás mi amor, pensar que eras un bebito tan chiquito al que le tenía que dar la mamadera cada día. Hoy ya sos un hombrecito… tan bueno, tan amoroso, tan buen hermano.. te deseo lo mejor mi amor, mi chiquito, hoy en tu día y para toda tu vida. Te Amo", fueron las palabras del ex de Wanda.

