L-Gante se muestra muy cerca de Tamara Báez, incluso, recibieron el año 2023 juntos. Es una novela de nunca acabar. Este triángulo amoroso donde Wanda Nara parece ser la tercera en discordia, dio un giro de ciento ochenta grados en las últimas horas. Recordemos que la empresaria está en Punta del Este, Uruguay, disfrutando de unos días de playa, pero no se ha podido escapar de la prensa.

La sombra de L-Gante la persigue, y Socios del Espectáculo quiso indagar más sobre este tema al topársela en el vecino país. Sin embargo, Wanda Nara sorprendió a todos con sus impactantes revelaciones, en donde ninguneó al exponente de la cumbia 420.

Wanda Nara y L-Gante, cada vez más lejos.

Ante las incesantes preguntas del notero, Wanda afirmó que “no hay nada” con L-Gante: “Nada que ver. Es súper amigo y tenemos una muy buena relación”, señaló bajo un tono molesto. Seguidamente, detalló que tras su separación con Mauro Icardi no desea creer en el amor, al menos, por ahora.

“Estoy bien. Estuve muchos años casada y prefiero estar sola”, precisó. Por otra parte, pidió a la prensa que no la “involucren con cualquiera”, haciendo clara alusión a los rumores de amoríos secretos con su guardaespaldas, el ex granadero Agustín Longueira, y luego con L-Gante: “Pero también me involucran con cada uno que… Lejos de la realidad. O sea, se cae de maduro que no. En el amor yo no tengo prejuicios, pero me involucran con gente que pueden ser mis hijos”, enfatizó Wanda Nara.