La combinación de mensajes a la madrugada y expareja no suele terminar bien, y ahora Wanda Nara estaría siendo testigo de eso. En este sentido, según el periodista Pepe Ochoa, la madrugada del 1 de enero de 2025, la famosa empresaria y mediática le habría mandando un mensaje a Mauro Icardi a las 5 de la mañana.

De esta manera, este supuesto acontecimiento, se da en un momento que, según rumores, el futbolista estaría comenzando un romance con la China Suárez, y ni hablar del noviazgo de la conductora con L-Gante.

Según Pepe Ochoa, Wanda Nara le habría mandado un romántico mensaje a Mauro Icardi.

El mensaje que le habría mandado Wanda Nara a Mauro Icardi a las 5 de la mañana

De esta forma, el experto en chimentos, Pepe Ochoa, reveló un dato que podría cambiar el rumbo en el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi, que cuando parecía que no podía empeorar, según el influencer, ahora la empresaria estaría dispuesta a pensar en una reconciliación.

En este contexto, Pepe comentó que, en un impulso que muchos consideran un tanto arriesgado, Wanda no pudo evitar escribirle a su expareja a las 5 de la mañana. El mensaje que envió decía simplemente "Te extraño", seguido de dos preguntas directas: "¿Y si volvemos?" y "¿Estaría muy loco?". Sin embargo, la historia no termina ahí. Antes de recibir una respuesta de Icardi, Wanda se respondió a sí misma con un "Sí, sería muy loco".

El rumor que filtró Pepe Ochoa.

De esta forma, en medio de la polémica, claramente este supuesto mensaje no pasa desapercibido. De hecho, la hermana del comunicador de chimentos, actual panelista en Desayuno Americano contó que lo primero que hizo al enterarse del rumor que filtró su hermano fue querer saber más al respecto.

"Cuando leí esto, le escribí a mi hermano Pedro (Pepe Ochoa) y le dije ‘¡No te creo! ¡No te creo! ¡Mostrame las pruebas porque no entiendo dónde estamos parados!’. Y, como es habitual, Pepe me mandó todo, las capturas y los mensajes", comentó Damasia en el programa de Pamela David, asegurando que existen capturas con los mensajes de Wanda.

"Te extraño", el mensaje que le habría mandando Wanda Nara a Mauro Icardi.

Además, algo que suma más interrogatorios a raíz de esta separación, es la supuesta indirecta que le anda tirando la empresaria a su expareja en redes. Por su parte, Damasia, hermana de Pepe, contó que su hermano tuvo una conversación con Icardi donde el futbolista le habría confirmado el mensaje y habría asegurado que Wanda “lo está buscando”.

En este contexto, se mencionó un emoji que Wanda ha estado utilizando recientemente en las redes: el emoji de un león, un símbolo que no tiene connotaciones sexuales como algunos podrían pensar, sino que está relacionado con el tatuaje de Icardi.

Wanda Nara con el emoji de león.

De esta forma, se podría interpretar que la conductora está queriendo llamar la atención de su ex a través de este símbolo. Sin embargo, todo esto son rumores, que si bien no fueron confirmados por ninguno de los involucrados, suman más polémica y contenido picante al conflicto, que parece no tener final, sino al contrario: cada vez hay un problema nuevo.

Al mismo tiempo, este supuesto hecho involucra también a la responsable del Wandagate, motivo de separación hace 3 años atrás entre los papás de Francesca e Isabella: la China Suárez, quien según especulan habría conocido recientemente a las hijas de Icardi en lo que sería una relación de romance que no deja de crecer.

VFT