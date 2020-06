La reacción de Wanda Nara tras el polémico relato de Jorge Rial sobre su salto fama

La semana pasada, Jorge Rial hizo un llamativo relato sobre cómo llegó Wanda Nara a ser famosa. “Me llama el productor Julián León y me dice que hay una chica que quiere ser famosa y quiere que le inventemos algo en el programa, algún quilombo. Le digo: ‘¿Quién es?’ Me responde: ‘Wanda Nara’. ? ‘No la conoce nadie, no le demos bola”, comenzó en Intrusos. “Cuando salgo de la parrilla dónde estaba, me llama Fabio Cuggini y me dice: ‘Estoy volviendo de Mar del Plata. Acabo de ver a Maradona con una mina’ ‘¿Qué mina?’ ‘Wanda Nara’. Se me congelan los huevos, literalmente. Cuelgo, lo llamo al productor y le digo: ‘Llamala ya!”, agregó sobre el momento en que la blonda comenzó a estar en boca de todos.

En ese momento Rial continuó hablando sobre cómo fue la cobertura que hicieron del tema: mandó un móvil al hotel dónde ella había conocido a Diego, y explicó que necesitaban algo que fuera del jugador, “una prueba de vida” de que había pasado la noche con él. “Dijimos: ‘Seamos sutiles, no caigamos en la cosa grosera'. ¿Qué dijimos? ‘Un calzoncillo'”, relató el conductor. La cuestión es que como Maradona dormía, el camarógrafo Beto Stark decidió “sacrificar su calzoncillo” para hacerle creer a la gente que era el de Diego. “¡Limpio, eh!”, aclaró el conductor.

Tras el relato del conductor sobre el salto a la fama de Wanda, la mediática decidió darle un retwit a un contundente mensaje de una usuaria en Twitter, que sin dudas marca su postura: “Nunca entendí las reacciones de hate (odio) que provoca Wanda. Y me llama muchísimo la atención cómo se la ataca. Si Wanda fuera hombre sería el ‘Ídolo’ de todos los que la odian”.