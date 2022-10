Wanda Nara recordó a la China Suárez en ¿Quién es la máscara? y le tiró otro palito

Wanda Nara aprovecha la exposición en ¿Quién es la máscara? para tirar palitos e indirectas sin miedo a la repercusión que sus palabras puedan generar.

Como es obvio, el foco de sus indirectas fue la China Suárez aunque, sin nombrarla, hizo mención en reiteradas ocasiones. Pero en una de las últimas emisiones de ¿Quién es la máscara?, Wanda Nara hizo referencia de manera indirecta a su "archienemiga" cuando estaba Olaf, uno de los personajes del reality, en el escenario.

La "investigadora" aseguró que debajo del disfraz del participante se encontraba Alejandro Fantino y recordó la entrevista que el periodista le hizo a la actriz, después del estallido del wandagate.

“Para mí ahí abajo está el señor Alejandro Fantino”, dijo Wanda Nara ante la máscara. “Porque que te responda que prefiere una mentira piadosa tiene que ser alguien que escuchó muchas mentiras de sus entrevistados”, aseguró la jurado.

Wanda Nara, sobre la China Suárez: "No creo que sea tan atrevida"

Pero esta no fue la primera vez que Wanda Nara hace mención a la China Suárez en ¿Quién es la máscara?. La primera vez fue cuando Roberto Moldavsky la mencionó como una de las figuras que estaban en el escenario.

No creo que sea tan atrevida", se refirió la famosa a la China Suárez. "Me parece un montón, el tema, despechada... Sería un montonazo", agregó la investigadora. "A ella (la China Suárez) yo ya la desenmascare, no sé", continuó Wanda Nara.