Luego de su estadía por Turquía, en donde fue a alentar a Mauro Icardi en la cancha y pasar por su casa de campo durante el fin de semana en Milán con sus hijos. Wanda Nara regresó al país cargada de valijas, muchos looks y grandes sorpresas que tienen que ver con la pronta conducción de ‘’Masterchef’’ en Telefe.

El motivo del retorno de la mediática, es un viaje relámpago a Brasil junto a su hermana Zaira Nara, durante esta mañana se embarcaron con destino a Rio de Janeiro por un compromiso laboral ya planificado con la reconocida marca de joyas Pandora.

Wanda Nara y Zaira Nara rumbo a Brasil

A su regreso, la empresaria deberá empezar con las grabaciones para el nuevo reality culinario, un desafío enorme para Wanda Nara, ya que será la primera vez que estará al frente en la conducción de un programa con cocineros anónimos, la nueva edición contará nuevamente con jurados como Donato de Santis, German Martitegui y Damian Betular.

Wanda Nara: El drama que tuvo con las valijas al regresar a Argentina

Wanda Nara confirmó que será la conductora de la nueva edición de MasterChef y está de regreso en Argentina para comenzar a trabajar, pero no todo es color de rosas. La empresaria tuvo un drama con sus valijas y se lo compartió a sus seguidores a través de las redes sociales.

Luego de unos días en Europa, Wanda Nara regresó para atender las tareas y proyectos pendientes que la aguardan en su país natal. Esta madrugada ya llegó al país y comenzó a instalarse de a poco en su hogar. En una de las historias que compartió en Instagram, la hermana de Zaira Nara mostró la cantidad de valijas que trajo con todos los outfits que lucirá conduciendo el reality de cocina. "Algunos looks para mi estadía en Argentina", escribió.

EL DRAMA DE WANDA NARA CON SUS VALIJAS

Sin embargo, apenas llegó a su casa, la empresaria compartió una foto de su exclusivo guardarropas y se mostró un poco molesta por no poder haber traído más valijas. En la fotografía se puede ver una montaña de prendas completamente desordenadas y los estantes de fondo con zapatos y carteras. "Me hubiera querido traer más valijas", expresó junto a una serie de emojis.

WANDA NARA DEJÓ VER SU GUARDARROPA

A su vez, aprovechando la cuenta regresiva para ser la anfitriona de MasterChef, Wanda Nara compartió la foto de una tarta de manzana, antes de viajar de regreso a Argentina, y destacó que es su mejor obra culinaria. "Mi especialidad 100%", expresó junto a una encuesta para que sus seguidores opinen en base a la apariencia de la tarta.

D.M