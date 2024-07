En una reciente entrevista con el programa Socios del Espectáculo, Silvina Riela, mamá Alexis Mac Allister, sorprendió a todos con sus sinceras declaraciones sobre el futuro de su hijo y su novia, Ailén Cova.

A pesar de la buena relación y el cariño que Silvina siente por Ailén, hay un tema en particular que le genera cierta resistencia: la posibilidad de que la pareja tenga hijos en el corto plazo.

El futuro de Alexis Mac Allister según su mamá

Durante el diálogo, Silvina no escatimó en elogios para Ailén, destacando la larga relación de amistad que ha tenido con la familia Mac Allister. “A ella la conozco hace muchos años, es amiga de la familia, siempre lo ha sido. Estamos todos muy contentos”, afirmó con una sonrisa.

Silvina también compartió su alegría por el reciente avance en la relación de Alexis y Ailén, quienes próximamente se mudarán juntos a una casa que han adquirido recientemente. Sin embargo, fue clara al expresar sus deseos respecto a la maternidad y paternidad de la pareja.

La revelación más impactante llegó cuando Silvina explicó por qué no le gustaría que Alexis y Ailén tengan hijos en este momento. “Todavía no quiero ser abuela... Me encantarían los nietos, pero todavía son chicos, ni llegaron a los 30. Que disfruten esta carrera, que la vivan y disfruten la pareja”, sentenció, contundente.

