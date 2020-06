Revelaron el nombre de la actriz que podría interpretar a Wanda Nara en su serie

La intensa vida de Wanda Nara podría convertirse en una serie y, tal como ella misma confirmó, tanto Netflix o HBO están pensando en llevar sus experiencias a la pantalla chica.

“Este año hay dos compañías muy fuertes que me han propuesto contar mi vida en una serie: una es Netflix y la otra es HBO. Estoy pensando cómo estructurar ese relato”, dijo en una entrevista para Gente.

Lo cierto es que, tras estas declaraciones, comenzaron a circular los nombres de la actriz que podría interpretar a la rubia en esta ficción. "No me preguntes quién podría interpretarme, porque aún no lo imagino", dijo la esposa de Mauro Icardi al respecto, pero fue Tomás Dente quien contó cuál es la candidata, al menos por ahora.

“No lo sabe ni siquiera la actriz. Pero uno de los nombres que más resonaron en las oficinas de la producción para interpretar a Wanda sería Sabrina Garciarena”, dijo el periodista en Nosotros a la mañana. “No lo sabe ni Sabrina, pero es uno de los nombres que están pensando”, agregó el panelista.