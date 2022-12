Desde que llegaron a un acuerdo para cerrar todas sus causas judiciales, Wanda Nara y Maxi López están en los mejores términos, y ahora que la mediática rompió su matrimonio con Mauro Icardi, su relación con el papá de sus tres hijos está mejorando.

Prueba de todo esto están en la felicitación que Wanda le hizo a Maxi cuando se conoció que va a ser papá nuevamente. También estuvo la foto en conjunto cuando ella fue a llevarle a sus hijos a Londres y ahora, una nueva imagen en redes demostró que se llevan muy bien.

Se trató de una foto que la empresaria subió a sus historias de Instagram de una videollamada que mantuvo con el exfutbolista en la noche de Navidad.

“Feliz Navidad. Te esperamos acá para el próximo año”, escribió Wanda junto a la foto invitando a su ex a que en las fiestas de 2023 se una toda la familia.

Mauro Icardi se despachó contra Wanda Nara: "Sos la tóxica número uno"

Previo a Navidad, Wanda Nara hizo un vivo de Instagram para interactuar con sus seguidores luego de desmentir rotundamente los dichos de Yanina Latorre respecto de su vida privada y sentimental.

En dicha transmisión hizo su aparición Mauro Icardi que la expuso al contar detalles de su vida privada. "Sos la tóxica número uno", sentenció el futbolista ante la atenta mirada de más de 23 mil personas que estaban conectadas en el vivo de Wanda Nara.

Como si nada pasara, la empresaria decidió hacer caso omiso al mensaje de su exmarido que lejos de darse por vencido siguió comentando a pesar de no recibir respuesta por parte de la madre de sus dos hijas: Francesca e Isabella.

"Muy ex pero me volvés loco a videollamadas", agregó Icardi que también confirmó que Wanda Nara estaría por viajar a Turquía: "Falta poquito y vienen". Por su parte, la modelo solo le comentó a su amigo Kennys Palacios: "¿No ves que Mauro no deja de escribir?", de esa forma dejó en evidencia que estaba leyendo todo lo que su exesposo escribía.