Wanda Nara sobre su relación con Antonella Roccuzzo: “Me veo muy reflejada en ella”

Una de las primeras cosas que hizo Wanda Nara al llegar al país fue vestirse de gala para posar en la portada de los personajes del año, un clásico de revista “Gente”. Enfundada en un diseño exclusivo de Javier Saiach, la modelo y mediática llegó al Alvear Palace Hotel dispuesta a hablar de todo.

Consultada sobre su relación con Antonela Roccuzzo, con quien hoy comparte gradas en los partidos del PSG, dijo: “con ella estamos en contacto desde antes de que llegaran a París y tenemos muy buena relación".

Según ella misma reveló, fue quien guio y acompañó a la esposa de Leo Messi durante sus primeras semanas en París. "Le pude dar consejos, mis números de teléfono o mis datitos, porque yo había llegado antes y tengo mi agenda de la ciudad", aseguró.

Antonela Roccuzzo fue al festejo de cumpleaños de Isabella Icardi, hija menor de Wanda.

Wanda, además, confesó sentirse muy a gusto con Antonela, a quien se siente muy cercana. "Es un amor de persona, una madre estupenda y me veo muy reflejada en ella en eso de que somos madres de joggings, zapatillas y tenemos las dos hijos varones, que los llevamos a fútbol y vivimos la vida como cualquier madre. Tenemos muy buena relación", agregó.

Sobre la llegada de Mauro Icardi al país, confirmó que el delantero arribará entre el 23 y 24 de diciembre, dependiendo para que fecha consiguen vuelo.

El exclusivo look de Wanda Nara para caminar por Buenos Aires

La modelo busca no ser reconocida en las calles de su ciudad natal.

Wanda Nara compartió en sus redes el exclusivo look que eligió para para pasar desapercibida en la city porteña. A través de su cuenta personal de Instagram, la modelo compartió imágenes de cómo se vistió, bajo la leyenda: “Mi look de incógnito en Baires”.

En las fotos podemos ver a Wanda Nara luciendo una calza y un top deportivo, ambos en color negro. Pero, fiel a su estilo, Wanda Nara le sumó unas zapatillas Nike blancas con un detalle en celeste, una campera de Balenciaga y una cartera de color lila pastel.

El look de Wanda Nara para pasear por Buenos Aires.

Aunque eso no es todo, Wanda Nara también sumó a su look una gorra y lentes de sol, buscando no se reconocida con tanta facilidad. Lo cierto, es que el atuendo de la modelo, no fue elegido de manera aleatoria, ya que la calza y el top, pertenecen a la cápsula de ropa deportiva que Zaira sacó de la mano de Basset.

Como ya es de público conocimiento, Wanda Nara llegó al país y desde su arribo a Ezeiza, no deja de causar sensación en las redes con sus publicaciones, tanto es así, que sus fans le siguen los pasos y hasta le piden que salga a saludar cuando logran descubrir en qué locación está trabajando la modelo.