Wanda Nara subió una foto hot e incendió las redes

Dueña de 7,6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, Wanda Nara suele compartir su día a día en su red social favorita y siempre recibe hermosos comentarios de sus seguidores que la llenan de "likes" a toda imagen que postea. En esta oportunidad, la rubia, esposa de Mauro Icardi compartió una foto hot y la comunidad 2.0 se incendió.

Wanda Nara decidió jugar con uno de los espejos de sus hermosa y gigante casa en el corazón de París, Francia, donde su marido juega en el PSG que a falta de 6 fechas pelea por el campeonato de ese país donde se ubica segundo. Buscando su mejor selfie como escribió en el epígrafe de la foto, la modelo y empresaria mostró sus súper curvas.

El detalle que volvió locos a todos sus seguidores es que en la foto Wanda aparece con una remera y en bombacha color nude que aparenta estar medio desnuda y deja ver su cola. "La de la foto soy yo, la de la remera también y la del video soy yo buscando mi selfie", escribió y luego grabó un cortísimo clip mostrando como se sacaba la foto.

Wanda Nara reveló los secretos de su belleza y se mostró en ropa interior

Dueña de una vida en donde los lujos son cosas de todos los días, Wanda Nara se abrió a sus fans y compartió algunos de sus secretos de belleza más envidiables.

Lejos de ser tips que requieren una gran inversión, la mediática reveló los simples pasos que hacen que su vida sea un poco más sana y mejoren su piel y estado físico.

A través de Instagram y en un posteo con una foto en donde se la ve posando en ropa interior, la infartante rubia hizo una lista. "¿Compartimos secretos de belleza?", escribió Wanda y pasó sus consejos:

"Nunca me voy a dormir sin limpiar mi piel. Utilizo por semana al menos dos o tres tipos de mascaras diferentes. No tomo alcohol. No fumo. No consumo gaseosas. Consumo muchas vitaminas diarias aconsejadas por mi dermatólogo y médico. Tomo más de dos litros de té verde al día", escribió.

FL