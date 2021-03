Wanda Nara reveló los secretos de su belleza y se mostró en ropa interior

Dueña de una vida en donde los lujos son cosas de todos los días, Wanda Nara se abrió a sus fans y compartió algunos de sus secretos de belleza más envidiables.

Lejos de ser tips que requieren una gran inversión, la mediática reveló los simples pasos que hacen que su vida sea un poco más sana y mejoren su piel y estado físico.

A través de Instagram y en un posteo con una foto en donde se la ve posando en ropa interior, la infartante rubia hizo una lista. "¿Compartimos secretos de belleza?", escribió Wanda y pasó sus consejos:

Nunca me voy a dormir sin limpiar mi piel.

Utilizo por semana al menos dos o tres tipos de mascaras diferentes.

No tomo alcohol

No fumo

No consumo gaseosas

Consumo muchas vitaminas diarias aconsejadas por mi dermatólogo y médico

Tomo más de dos litros de té verde al día

Wanda Nara y su vida en París en medio de la cuarentena

Desde que comenzó su nueva vida en París, Wanda Nara y su familia tuvieron pocos meses para disfrutar la ciudad ya que se decretó la emergencia por el coronavirus y la cuarentena fue inminente. Ahora, y debido a un nuevo rebrote, desde el 19 de marzo y por algunas semanas, Francia adoptó medidas de confinamiento que incluyeron a la ciudad de París donde reside la mediática.

Se trata de una cuarentena obligatoria que regirá por un mes entero, al menos en primera instancia, debido a la alta tasa de contagios de Covid-19.

Lejos de pasarla mal, la esposa de Mauro Icardi se mostró entrenando, jugando a las cartas con sus hijos y pasando tiempo de calidad en familia, algo de lo que ella es muy fan.