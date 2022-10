Wanda Nara volvió a Estambul, Turquía, lugar donde tiene su hogar y están sus cinco hijos. La famosa modelo y empresaria compartió en redes sociales su llegada y el reencuentro que tuvo con sus hijos.

La mediática empresaria subió una primera foto en la que mostró que aterrizó a Estambul. De ahí, tomó rumbo directo a ver y a abrazar a sus hijos, a quienes Wanda Nara no tenía cerca desde hace ya más de un meses. Antes del vuelo, la famosa adelantó que se quedaría en un hotel al frente de la casa donde está Mauro Icardi y sus cinco hijos.

Wanda Nara tuvo un emotivo reencuentro con sus hijos: "Te amo".

Este es uno de los encuentros más esperados por miles de fans que estuvieron muy pendientes de todo lo que pasó alrededor de la vida de Wanda Nara, mientras estuvo en el país, entre esas cosas, un supuesto espaldarazo que le habrían dado sus hijos, tras los rumores de noviazgo con L-Gante.

A diferencia de lo que muchos tal vez llegaron a pensar, la hermana de Zaira Nara fue recibida por sus hijos con cartas de amor, hechas por ellos mismos. "¡Sorpresa!", dice una de ellas, con un corazón como parte del contenido.

"De Cok y Benchu. ¡Mamá te amo!", dice otra de las cartas que la famosa y muy mediática modelo subió. Para terminar con los rumores de que sus hijos varones estaban enojados con ella, Wanda compartió una tierna foto abrazando a Valentino López. "Te amo, Valentino", comentó la modelo en su publicación desde el hotel Sheraton en Estambul.

Antes de abordar el avión para encontrarse con sus hijos, Wanda Nara habló sobre lo que significa para ella como madre, el poder ver a sus hijos, luego de este largo distanciamiento por trabajo: "Las despedidas me cuestan algunas lágrimas. Pero feliz de encontrarme con mis hijos pronto. Inexplicable todo lo que pude hacer en 30 días. ¡Gracias a todos, los voy a extrañar amigos y compañeros de trabajo vuelvo en un ratito!".

Wanda Nara afirmó que sus hijos nunca se enojaron con ella

Quienes están en el círculo más cercano de Wanda, aseguran y dan fe que es una madre de primera, que sus hijos son su prioridad. Ayer en LAM, la famosa contó que solo va a estar en Turquía 10 días, por lo que debe volver al país en este tiempo. En esa medida, la blonda aprovechará cada segundo con sus hijos, antes de volverlos a dejar por un tiempo.

La angelita Andrea Taboada le preguntó en esa entrevista, sobre el supuesto enojo de su mamá, Nora Colosimo, porque ella estaba en Argentina mientras sus hijos estaban en Estambul, sumado el vivo de Icardi.

"Es mi mamá, yo nunca me enojaría con algo así con mis hijos. Mi abuela nos enseñó que a las madres la pollera nos queda corta para cubrir las cagadas de un hijo. ¡Creo que no me mande ninguna cagada!", comentó Wanda Nara y agregó que todos los días habla muy bien con Nora.

Con relación al supuesto enojo de Valentino López y de sus hijos en general, cuando Mauro Icardi hizo el vivo de Instagram, la famosa respondió:

"No, mis chicos son super... Por suerte están en otro mundo. A veces los grandes tenemos que aprender a alejarlos y eso yo lo aprendí hace un montón, y los tengo siempre alejados", dijo la ex de Mauro Icardi y remarcó: "El estar lejos no significa que yo deje de ser la madre. Sigo siendo la madre por más que viaje a trabajar".

Wanda Nara aseguró que Mauro Icardi no manejó las cosas en el vivo de Instagram como tal vez ella lo hubiera hecho. "Tuve un montón de situaciones y nunca le hablé a mis hijos mal de nadie", agregó la modelo en su entrevista con LAM.