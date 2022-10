Wanda Nara y L-Gante: el video que hizo estallar las redes

Wanda Nara y L-Gante continúan dando que hablar. Si bien se encuentran separados porque la empresaria viajó a ver a sus hijos a Estambul, parece que entre ellos sigue todo más que bien.

En la noche de este martes, el cantante hizo una publicación que llamó la atención de sus seguidores, quienes le indicaron que es evidente que extraña a la ex de Mauro Icardi.

Wanda Nara y L-Gante.

L-Gante compartió varias imágenes con Wanda Nara, aunque lo que más hizo explotar las redes fue un video donde se lo ve tocándole la cola a la modelo.

Fue mientras filmaban el nuevo videoclip del tema "El último romántico", aunque queda en evidencia que no fue ficción porque no aparece en ningún momento del video.

"Alguien se enamoró", "Dios mío Icardi viendo todo esto" y "Se nota que la extrañas.. super enamorado", fueron algunos de los comentarios que recibió el papá de Jamaica.

Por su parte, la hermana de Zaira Nara escribió: "Esos días".

L-Gante contó cómo sigue su relación con Wanda Nara

L- Gante habló sobre su relación con Wanda Nara después de los rumores de romance. El músico dio un móvil en Intrusos donde también dedicó picantes palabras para Mauro Icardi.

En primer lugar, L-Gante contó cómo sigue el vínculo con Wanda Nara, quien se fue a Estambul para reencontrarse con sus hijos. El cantante aseguró que la empresaria lo aconsejó sobre su carrera durante su estadía de un mes, donde forjaron una linda amistad que generó controversia.

"Me aconsejó para bien. La extraño como a cualquier persona que pasaste tiempo y se ha ido lejos. Cada uno tiene su vida. Yo soy una persona que con entender me basta. Tenemos todo menos drama. Hay que vivir nomás", dijo el artista.

Luego, se refirió a la posibilidad de tener un encuentro con Wanda Nara en el exterior, en Estambul otro lugar. "No es algo que me pregunto mucho, me llevo bien y estamos al habla. Si pinta, pinta. Somos muy buenos amigos. Amigos que se llevan muy bien. Hablamos de vez en cuando", aclaró.