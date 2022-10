Wanda Nara y L-Gante: todas las cosas que tienen en común

Wanda Nara y L-Gante son el tema del momento, tras anunciar sus respectivas separaciones y dejarse ver juntos en más de una oportunidad, los seguidores no dejan de vincularlos sentimentalmente y ellos por su parte, colaboran a que así sea.

Y aunque todos digan que los protagonistas de esta historia no tienen nada en común, lo cierto es que tienen más cosas que los unen de las que se puedan imaginar.

Wanda Nara y L-Gante y el punto de partida

Wanda Nara y L-Gante nacieron, ambos, en Buenos Aires. Mientras el cantante de Cumbia 420 pasó su infancia en General Rodríguez, la modelo y ex esposa de Mauro Icardi creció en Boulogne, provincia de Buenos Aires.

Wanda Nara de chiquita

Por tanto, aunque la empresaria se haya convertido en una mujer "de mundo" y con un pasaporte lleno de sellos, sus raíces la traerán, siempre, a los pagos argentinos, Igual que al reconocido cantante.

Wanda Nara y L-Gante ya son padres

Es sabido que a veces las parejas no funcionan porque uno ya tiene hijos y el otro no y eso lleva a múltiples conflictos en el día a día. Sin embargo, este no sería el caso. Wanda Nara es madre de cinco niños; Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su matrimonio con el futbolista Maxi López, y Francesca e Isabella, nacidas luego de su matrimonio con Mauro Icardi.

Mauro Icardi con todos los hijos de Wanda Nara

Por su parte, Elián Ángel Valenzuela fue padre de Jamaica el 13 de septiembre de 2021, junto a Tamara Báez. Fue el propio L-Gante quien anunció el nacimiento de su hija, quien llegó cerca de las 4:30 de la mañana. “Ahí nació Jamaica. Acá me hicieron la segunda los pibes”, aseguró el músico en un video que grabó desde la puerta del centro médico adonde sus amigos lo acompañaron y esperaron afuera para vivir con él ese momento.

L-Gante y Jamaica

“Por poco no nació 4:20. ¡Nació 4:29, rey!”, detalló el trapero haciendo referencia al concepto que popularizó con su música.

Wanda Nara y L-Gante conocieron la fama en el mismo momento

Tanto Wanda Nara como L-Gante se hicieron famosos cuando tenían la misma edad: 18 años.

En cuanto L-Gante, el cantante lanzó su primer sencillo en 2017 y el mismo se llamó "A escondidas". Sin embargo, se considera que su primer éxito fue en 2018 con "El baile de las egresadas" junto a DJ Alan Gómez. En ese entonces, el joven tenía 18 años.

Por su parte, Wanda Nara tuvo otros inicios. Corría el año 2006 y mucho se hablaba del supuesto romance de Diego Maradona con Wanda Nara, cuando la rubia apenas daba sus primeros pasos en el mundo del espectáculo y se encontraba muy lejos de su presente como empresaria y representante de Mauro Icardi.

Wanda Nara el día que se hizo famosa

En ese entonces, el astro del fútbol, que tenía 46 años, viajó junto a Alejo Clérici a Mar del Plata para asistir a la fiesta de una famosa revista. Esa noche, Wanda Nara, que apenas tenía 18 años, también fue a ese evento. Después de la fiesta, la rubia fue al hotel donde estaba Diego y pasó la noche allí.

Al día siguiente, todos los medios daban cuenta del encuentro entre la entonces modelo y el ex futbolista. Nara, alentando ese "golpe de suerte", decidió salir al exterior del hotel vistiendo una remera blanca y un calzoncillo negro. Todas las revistas y los programas de chimentos de la época se hicieron eco de esta situación y el rumor indicaba que esa famosa prenda era nada más y nada menos que de Diego Maradona.

Wanda Nara y L-Gante comparten el número de hermanos

La empresaria y el cantante tienen un solo hermano. Por el lado de Wanda Nara, sabemos que la joven tiene solo una hermana y es nada más y nada menos que Zaira. Nacida en 1988, Zaira Tatiana es modelo y conductora y comparte sus días a través de las redes sociales. Ambas son súper compañeras y no hay oportunidad en la que no manifiesten el amor que se tienen.

Wanda Nara y Zaira Nara

En cuanto a L-Gante, el cantante también tiene un hermano pero éste ya falleció. En su corta edad, L-Gante, atravesó complicadas situaciones familiares que lo marcaron para toda la vida. Una de ellas fue la muerte de su hermano Sale quien falleció luego de cuatro años de lucha contra un tumor cerebral. Así lo reveló Claudia Valenzuela, la mamá del músico, en su visita al programa 'Mañanísima' conducido por Carmen Barbieri: "Yo tengo un comedor que se llama Corazón solidario y mi ONG se llama Sale como mi hijo que falleció", comenzó diciendo.

"Mi hijo murió por un tumor en el cerebro, fueron cuatro años. Pero acá estoy, presente y hay que seguir. Ahora apoyo a gente que le ha pasado casos como a mí, que perdieron hijos. Los escucho", expresó la mujer al contar que parte de la labor que hacen con su ONG es acompañar a madres y familiares de jóvenes fallecidos.

Wanda Nara y L-Gante sienten pasión por la música

Un micrófono y una computadora del programa Conectar Igualdad, que el artista aclaró que compró a alguien que no le daba uso, le dieron la posibilidad de grabar sus canciones de base cuando tenía 15 años. Aprendió a manejar algunas herramientas de sonido hasta llegar a grabar su primer tema con DT Bilardo, quien le daba indicaciones para registrar su voz y el cantante las seguía. Hasta el día de hoy este último se encarga de producir sus canciones y videoclips.

En principio, este productor veía algún tipo de futuro en el joven que hoy tiene 21 años pero, por supuesto, le cobraba por su trabajo de editor ya que pensó que lo hacía sólo por diversión. Un poco más tarde no le pidió más dinero a cambio porque sentía que el éxito llegaría pronto. Tardó sólo unos años, lo suficiente para hacer madurar al artista: así fue cómo Elian Ángel Valenzuela se convirtió en L-Gante, el cantante de cumbia más escuchado por los jóvenes en la actualidad.

Por su lado, Wanda Nara debutó como cantante en enero del 2019. En su momento, Wanda apostó por su voz, entonando una canción en italiano y conmoviendo a sus seguidores, a quienes les dejó un video en las redes sociales.

"Quiero compartir una parte de este último trabajo -escribió la mayor de las Nara-. Orgullosa de haber sido elegida para este proyecto en el que trabajamos durante meses. Gracias a (el cantante milanés) Davide De Marinis por la paciencia con la que me soportó ¡Fue divertido y emocionante cantar contigo! Continuará …".

Wanda Nara y L-Gante comparten fanatismos

Wanda Nara y L-Gante comparten dos fanatismos: los tatuajes y los autos de lujo. Es sabido que la rubia tiene predilección por los autos de lujo y que, de hecho, tiene una colección de automóviles de marcas exclusivas. Rolls Royce Ghost, Hummer H12, Bentley Bentayga, entre otros, son parte de los favoritos de Wanda.

Wanda Nara y L-Gante

Por parte, Elian también es fanáticos de los autos y en su colección se incluyen un Mercedes Benz Class C, un Audi R8 y Volkswagen Vento.

Wanda Nara

En cuanto a los tatuajes, el cantante de Cumbia 420 tiene variados y numerosos diseños mientras que Wanda, cuenta con menos tinta en su piel. Mientras la rubia cuenta con diseños como los nombres de sus hijos, un corazón, pájaro, una cruz, un avión y un león, entre otros tanto, Elian lleva en su piel el nombre de banda, el número 1961, una serpiente, una estrella y muchos más.