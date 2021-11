Wanda Nara y Susana Giménez: a qué hora se verá la entrevista

Esta noche veremos por primera vez a Wanda Nara en una entrevista única con Susana Giménez en donde hablará de todo.

La mediática recibió a la diva en París y desde allí ambas grabaron distintos momentos que podrán verse esta noche a las 21hs en la pantalla de Telefe. Esta será la primera parte de una entrevista que luego estará completa en Paramount+.

Lo que se emitirá en Telefe este martes será la entrevista realizada en el Shangri-La Hotels and Resorts, un hotel de lujo en el que estuvo hospedado Leo Messi y Anto Roccuzzo, para tener una primera introducción a todo lo que fue el escándalo de infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez.

Revelan qué siente la China Suárez al ver a Mauro Icardi junto a Wanda Nara

Luego de la reconciliación de Wanda Nara y Mauro Icardi en Dubai, la pareja no hizo otra cosa que mostrar en redes sociales todo su amor con producciones de fotos muy acarameladas y publicaciones subidas de tono. Durante el ciclo que conduce en El Trece, Ángel de Brito expuso los mensajes que la China Suárez le envió al jugador del PSG vía teléfono celular. Aunque en un primer momento, la ex Teen Ángel parecía no tener nada que ver en el escándalo del Wanda Gate, el conductor de LAM reveló la reacción de la actriz mientras se escribían, al ver a Mauro y Wanda juntos en redes sociales.

“Yo no hablo con casados, pero vos sos mi permitido” es el mensaje que la China Suárez le habría escrito a Mauro Icardi. “Mauro nunca borró toda la charla que tuvo con Eugenia, pero la otra parte parece que sí” aseguró el conductor de Los Ángeles de la Mañana.

“Ella agrega: ‘Me duele verte con Wanda’” aseguró De Brito en LAM.