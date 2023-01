Luego de unas vacaciones soñadas en Punta del Este, Zaira Nara se encuentra de vuelta en Buenos Aires, como también su hermana, Wanda Nara luego de su viaje a Dubai y estar envuelta nuevamente en un supuesto romance con el futbolista, Keita Baldé. Lejos de las cámaras, las hermanas decidieron disfrutar de la noche porteña y se mostraron en la Avenida Corrientes entre fotos y sonrisas con los actores de la obra ‘’Casados con hijos’’.

Tras el gran éxito de la obra cómica y a pedido del público, Casados con hijos se extenderá hasta comienzos de marzo, por lo que Zaira y Wanda Nara no dudaron de ir a pleno centro porteño para disfrutar de la función que se encontraba a sala llena y sin duda, fueron el centro de atención.

Wanda Nara, Zaira Nara y Luisana Lopilato

Al terminar la obra, las hermanas Nara se fotografiaron junto a Luisana Lopilato y Guillermo Francella entre sonrisas y abrazos.

Wanda Nara fue vista en una librería y la tildaron de "crota": Así fue su look

En medio de los rumores de un nuevo romance con Keita Baldé y de vuelta en Argentina tras su breve paso por Dubai, encontraron a Wanda Nara en una librería y la tildaron de "crota". A raíz de ello, la mediática salió a defenderse y explicar por qué se mostró así.

“Voy al supermercado, a la farmacia, soy una mamá normal, como todas. Me da risa porque ¿Quién va a ir a comprar por mí? Obvio que ahí no me van a ver como en Instagram, porque Instagram es mi trabajo. Mi vida real es con alpargatas y jogging. Si me pongo a pensar me trajo mucho más éxito ese look que producida. En muchas de mis citas con chicos fui al natural, porque garpa mucho. Mi consejo para tener éxito es ser normal”, aseguró Wanda Nara tras las críticas que recibió respecto a su look.

El look casual de Wanda Nara

Pero, ¿Cuál fue su look? Alejada de los vestidos de alta costura, Wanda Nara optó por lucir un pantalón tipo skinni floreado de muchos colores, junto a una remera en las tonalidades gris. Además, el toque de Glamour se dio con unas alpargatas de lujo de la firma Chanel.

D.M