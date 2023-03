Hace unos días se conoció la noticia acerca de que Andrés Nara, padre de Wanda y Zaira Nara, está esperando un hijo con Alicia Barbarsola, su esposa. Al parecer, la sorpresa causó el enojo de la modelo y al nueva conductor de MasterChef y ambas le hicieron un fuerte planteo.

A través de Mitre Live, Juan Etchegoyen fue quien reveló la nueva guerra entre padre e hijas que están atravesando los Nara. “Ustedes saben que en los últimos días se confirmó que Alicia Barbasola, la pareja de Andrés Nara, está embarazada y accedí a una información fuerte", comenzó contando el periodista mientras remarcó que le llamó la atención que las hermanas no se hayan manifestado en las redes para celebrar la noticia.

"A mí me hablan de un malestar total. Lo que me deslizaban es que habría habido un planteo de las hijas de Andrés Nara a su papá diciendo ´¿A esta altura del partido vas a tener otro hijo?´", continuó Etchegoyen mientras aseguró que ni Wanda i Zaira están cómodas con el hecho de que tendrán un nuevo hermanito, sobre todo, porque éste estaría en el mismo rango etario que los hijos de las hermanas.

Juan Etchegoyen reiteró que el suele mantener una conversación constante con Andrés Nara, por temas laborales, y que, cuando le consultó por la reacción de Wanda y Zaira, el padre de las hermanas evadió completamente el tema. "No me respondió absolutamente nada. Quizás está o dolido por la reacción de sus hijas o no sé", expresó el periodista de Mitre Live.

Andrés Nara junto a sus hijas, Zaira y Wanda, y sus nietos

El periodista quiso dejar bien en claro que nadie puede cuestionar los sentimientos de Zaira y Wanda Nara porque cada uno reacciona distinto a ciertas noticias, pero estuvo de acuerdo en que es comprensible la actitud de las hermanas ante la noticia que las descolocó. "Me da la sensación que este tema de la paternidad de Andrés es un tema a no tocar en las próximas reuniones familiares. Si es que las hay", cerró Etchegoyen.

OL.