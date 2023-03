Fue en la temporada alta de Punta del Este que salieron a la luz las primerias fotografías de Zaira Nara y Facundo Pieres muy amorosos en las playas uruguayas. Sin embargo, la hermana de Wanda es muy cautelosa con lo que comparte a la prensa y explicó el motivo por el que no blanquea su relación con el polista.

Durante un evento, luego de haber regresado de Estados Unidos, Zaira Nara se cruzó un periodista de Socios del Espectáculo que no dejó pasar la posibilidad para consultarle por su relación y si está enamorada. "¿Por qué no se blanquea la relación? Si ya se los vio juntos", fue la pregunta del notero a la que Zaira respondió muy contundente "A los únicos que les rindo cuentas son a mis hijos, a la AFIP, porque soy una persona muy prolija y a nadie más".

Y es que Facundo Pieres aun se encuentra en Estados Unidos por un torneo de polo en el que está participando, por lo que se cree que Zaira Nara estuvo con él unos días antes de regresar a Argentina. Incluso, el notero de Socios del Espectáculo aprovechó una fotografía que la modelo compartió en Instagram para hacerle una pregunta que la incomodó.

En una de las fotografías, se puede ver a Zaira posando con un vestido floral mientras que de fondo se observa uno de los locales de la lujosa marca de joyería Tiffany & Co. "¿No entraron a la joyería?", fue la pregunta que Zaira Nara evadió entre risas mientras el periodista remarcó que no tenía puesto un anillo de compromiso.

La foto de Zaira Nara con el local de Tiffany&Co de fondo

"Estoy muy bien. Muy feliz... De mí, de mis hijos, de mi vida, de todo lo que elijo hoy en día. Soy una persona muy enamorada", expresó Zaira Nara sobre si está enamorada. Sin embargo, volvió a poner un límite cuando le consultaron nuevamente por Facundo Pieres y cerró diciendo "A mí también me encanta que la gente se ponga contenta. Me encanta el amor, pero también me encanta cuidar mi vida personal".

Wanda Nara y Zaira Nara tendrán un nuevo integrante en su familia

Wanda Nara y Zaira Nara van a tener un hermanito. Alicia Barbasola, la mujer de su papá, está embarazada. Andrés Nara, compartió una Historia de Instagram que despertó los rumores de paternidad y la respuesta de su flamante esposa los reforzó.

"Empezando a darle calidez a nuestro hogar. Y ahora más que nunca. No me entra en el pecho tanta felicidad. Emocionado es poco después de esta noticia que nos une para toda la vida. Te amo Alicia. Gracias por darme lo que tanto deseamos", escribió el papá de Wanda Nara y Zaira Nara.

OL.