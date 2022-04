Will Smith y Chris Rock: se desveló un detalle sobre la polémica broma a Jada Pinkett Smith

La polémica entre Will Smith y Chris Rock lleva tan sólo una semana, pero muchas cosas han pasado. Desde las disculpas del ganador del Oscar, hasta el descargo del humorista tras lo sucedido.

Ahora, luego de que se conociera que Will renunció oficialmente a La Academia de Hollywood, y mientras Jada Pinkett Smith se mantiene en silencio sobre el hecho que la afecto directamente, se conoció un detalle detrás de la lamentable broma de Chris Rock.



Según reportan medio internacionales, el chiste que hizo mención a la alopecia de Jada, no estaba en el guión de la ceremonia. Fue en el programa "Good Morning America" donde Will Packer, productor de la gala de los Oscar, dio a conocer nuevos y sorprendentes detalles.

"Tenía una increíble lista de chistes planeados, pero no contó ninguno de los que estaban previstos. Inmediatamente, empezó a improvisar", aseguró Packer. "Chris Rock está acostumbrado a meterse con la gente, pero nunca esperó que le abofetearan".



"Pensé que era parte de algo que Chris y Will estaban haciendo por su cuenta. Nada importante. No me preocupó en absoluto", recordó sobre el momento que se vivió en la ceremonia.

Luego, Packer habló sobre la charla que mantuvo con Chris. "Me miró y me dijo que sí, que acaba de recibir un golpe de Muhammad Ali. Inmediatamente, se puso en modo de broma, pero se notaba que estaba completamente conmocionado", contó.

Will Smith, Chris Rock y Jada Pinkett se pronunciaron sobre el escándalo

Will Smith fue el primero en mostrar arrepentimiento por medio de un comunicado oficial: “La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada, fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente”, y agregó: “Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué".

Luego su esposa, Jada Pinkett fue mucho más sutil con su descargo: “Esta es una temporada de sanación y estoy aquí para ello”.



Se espera que Chris Rock pueda salir a dar su versión de los hechos y sus explicaciones respectivas sobre lo sucedido con Will Smith. Por el momento solo ha dicho que aún está procesando lo ocurrido.