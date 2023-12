Sabrina Cortéz se vio envuelta en varias polémicas desde que entro a la casa de Gran Hermano, primero la vincularon con Julieta Poggio luego de una llamativa historia de la actriz, y después tuvo una fuerte pelea con su compañera Juliana “Furia” Scaglione.

Ahora, la nueva hermanita fue vinculada a Alexis "El Cone" Quiroga luego de que un usuario de Twitter haya descubierto un antiguo comentario del cordobés en una publicación de Instagram de la joven.

Sabrina Cortéz en la casa de Gran Hermano.

En el 2020, Sabrina subió una foto en traje de baño cerca de una pileta. En la misma, se ve perfectamente los ojos claros de la joven y su bikini violeta, que combinó con unos aritos simples dorados.

El comentario de "El Cone".

Entre los cientos de comentarios que recibió Sabrina Cortéz se encontró el de Alexis "El Cone" Quiroga, el cual decía: "El covid no me va a matar jamás! Por qué yo ya me morí de amor acá", junto a una carita de enamorado.

La pelea que protagonizó Sabrina Cortéz junto a Juliana "Furia" Scaglione

Tras la primera gala de eliminación de Gran Hermano 2023, Sabrina y Julia tuvieron un fuerte cruce en el pasillo de la casa más famosa del país. “No puede ser que hables en plural, creyéndote que sos la dueña de la casa”, expresó a los gritos Juliana.

“Vos maltratás a todos…”, le respondió Sabrina Cortéz, sin embargo, Juliana Scaglione estalló y le respondió: “¡Yo no maltraté a nadie! Eso es lo que vos pensás. De última, si la criatura se siente maltratada que venga y me lo diga”.

