Ximena Capristo, Gustavo Conti, Pedro Alfonso y Paula Chaves mantuvieron una íntima amistad hace un tiempo, incluso uniéndose en lo laboral. Pero no eran ellos solos, ya que también estaban Luciano Castro y Sabrina Rojas, sin embargo, en 2020 todo se pudrió y Conti decidió no volver a trabajar con Alfonso.

Después de tres años de este distanciamiento, Ximena estuvo en LAM y reveló que causó este distanciamiento. Todo comenzó cuando Ángel de Brito le consultó si estaba peleada con Paula, a lo que ella respondió: “Tuvimos una instancia en que salíamos a comer y todo, y después se cortó”.

Ximena Capristo, Paula Chaves, Pedro Alfonso y Gustavo Conti.

Luego la exparticipante de Gran Hermano dio a entender que al juntarse, las parejas aprovechaban para hablar mal de los otros: "Me pareció como que había un manoseo, ‘que yo le digo a ella, que vos le decís a la otra y que él esto que el otro’, y a mí me gustan las cosas claras. Yo, si soy amiga de tres parejas, y compartimos todo, y si una me habla mal de la otra ya digo ‘mmmm´…”.

Ximena Capristo junto a Gustavo Conti.

Por último, Ximena Capristo admitió que una interna teatral causó el final de la amistad con Pedro Alfonso y Paula Chaves: “Pedro tuvo feas actitudes con Gustavo, destratos. Maltrató a mi marido. Gustavo volvía angustiado por todo lo que le hacía Pedro. Él no entendía nada”.

¿Cuáles fueron los maltratos de Pedro Alfonso hacia Gustavo Conti?

Ximena recordó el momento en el que Alfonso decidió no contar con Gustavo para la renovación de su obra: “Esa temporada Gus la pasó mal, venía muy angustiado por lo que le hacía Pedro en la gira. Con la única que hablaba era con Flor Vigna. Gus se preguntaba ‘¿qué le hice? ¿Por qué me trata de esta forma?’, y a mí me da mucha bronca”.

Por último, Ximena Capristo compartió: “Gus lo quería mucho a Pedro, y lo quiere mucho, pero a mí no me gusta que lo lastimen porque yo lo conozco cómo es él. Lo maltrató, lo maltrató fuerte”.

J.C.C