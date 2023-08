Ximena Capristo reveló cómo se encuentra Silvina Luna: "Está consciente"

En medio de la preocupación por la salud de Silvina Luna, Ximena Capristo compartió las últimas novedades sobre la recuperación de su amiga, quien se encuentra internada desde hace cerca de tres meses.

En una nota para “Socios del Espectáculo”, Capristo habló sobre cómo se encuentra actualmente Luna: "Ahora no está intubada. Silvina está consciente. Es Silvina. Me duele mucho que a veces digan cosas que no son verdad", aseguró.

Ximena Capristo, quien compartió casa y experiencias en la segunda edición de Gran Hermano, se refirió a la salud de su amiga con un tono de sinceridad y preocupación genuina. Asimismo, despejó cualquier tipo de especulación sobre la causa de los problemas de salud de Luna, al señalar que estos están relacionados con las consecuencias de tratamientos previos. "A ella le pasó esto por la consecuencia de lo que le aplicó Aníbal Lotocki", afirmó tajante.

Las visitas a Silvina Luna en el hospital

"Las visitas son restringidas. Nosotros fuimos a visitar a Silvina una sola vez, después de su estado crítico. Que de un día para el otro hasta milagrosamente le habían sacado el respirador", relató Capristo sobre el momento en que pudo reencontrarse con Luna cuando su salud había remontado.

Con una profunda consideración por la privacidad de la familia de Silvina Luna, Capristo explicó su decisión de mantener un perfil bajo en cuanto a los detalles de la salud de su amiga. "Al principio me guardé bastante porque tampoco quería salir a hablar ni contar nada que la familia no quiera que se cuente, que se preserve", afirmó.

