El próximo 11 de abril, los hijos de la cantante colombiana Shakira, Sasha y Mila, ya tienen fecha de inicio del ciclo lectivo en la ciudad de Miami en Estados Unidos. Luego de despedirse de Barcelona, la ciudad en la que vivieron por casi 10 años junto a su padre, el ex futbolista Gerard Piqué, es hora de comenzar una nueva del otro lado de continente.

Los hijos de la barranquillera asistirán al Miami Country Day School, ubicado en el estado de Florida y es uno de los colegios con más prestigio en todo el país, ya que se encuentra en la lista de los mejores en Miami. El valor mensual de la cuota va desde los 36 mil hasta los 42 mil dólares. La institución cuenta con los tres niveles, primario, secundario y superior. Un detalle del colegio, es que cuenta con seguridad las 24 horas durante todo el año, para cuidar de la integridad física de los alumnos.

Shakira se borró el tatuaje que le había dedicado a Piqué

Según los medios españoles, Shakira habría pedido ayuda de una estética para poder eliminar un tatuaje que tendría la cantante dedicado a su ex pareja Gerard Piqué. Si bien se encuentra en una zona del cuerpo que no es visible, ella decidió sacar todo lo que venga de su ex para siempre.

Así se despedían Shakira y sus hijos Sasha y Mila de Barcelona

Si bien es un proceso largo, la barranquillera no tiene reparos en invertir el dinero necesario para poder borrar de su piel ese tatuaje, que solamente ella conoce el significado.

