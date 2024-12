La polémica de Wanda Nara y Mauro Icardi involucró a varias celebridades. La China Suárez fue la primera involucrada, y L-Gante por consecuencia, al ser pareja de la conductora de "Bake Off Famosos". Sin embargo, una personalidad que sorprendió con su aparición fue Yanina Latorre. La angelita es una de las tantas que da información sobre la escandalosa separación, pero también tiene un fuerte cruce con la modelo. Tras el programa de Susana Giménez, la panelista decidió desmentir la versión de Nara.

Yanina Latorre apuntó contra Wanda Nara y desmintió su versión de la polémica: "Mintió"

El pasado domingo, Wanda Nara visitó el living de Susana Giménez y ventiló datos desconocidos sobre Mauro Icardi y la China Suárez. Entre muchas cosas, la conductora recordó el encuentro entre el futbolista y la actriz en París, que en su momento desató el famoso "Wanda Gate". En esos dichos, cayó Yanina Latorre, quien la modelo la llamó "la panelista". Ante esto, la angelita decidió no callarse la boca y comentó la entrevista durante y después.

Mientras estaban en el vivo, Latorre usó sus redes sociales y contó cómo fue la última noche de pasión del delantero del Galatasaray con la China. “Él tenía mesa en el vip de Tequila, ella entró al vip. Estuvieron juntos. ¡Hubo besos! No se escondieron”, detalló. Y agregó: “¡Se fueron juntos! Pernoctaron. Ella dejó su camioneta gris en el estacionamiento y se fue con él”. De esta manera, la panelista publicó una imagen donde se podía ver la parte de atrás de un vehículo de marca Audi. “El auto de la China sigue en Tequila, amor”, escribió.

Sin embargo, lo más picante vino al día siguiente, ya finalizada la entrevista de Wanda Nara con Susana Giménez. "Logré que Wanda vuelva al living de Susana, trato de ningunearme llamándome 'La Panelista'. Tenía un monólogo aprendido. Viva, porque Susana jamás repregunta, ni va al hueso. Kennys la apuntalaba. Contó lo que quiso y lo que le convino", escribió en sus historias de Instagram. En esa línea, aseguró que dijo varias mentiras.

"Dijo que cuando fue lo de la China y Mauro, yo le pedía", comenzó a describir Yanina. Y agregó: "Ella me llamó a mi ese domingo, por consejo de Ana Rosenfeld, y ahí arrancó el 'Wandagate', algo que ella capitalizó muy bien y obvio yo también. Pero no soy soberbia como ella". Seguido a esto, apuntó que Nara aseguraba ser la representante de Icardi, cuando la angelita le explicaba que, en Europa, se tiene que ser agente FIFA.

Por otro lado, lanzó: "Mintió cuando dijo que tenía un cumple en Gardiner. La amiga Pochi se enteró y la llamó. Hay videos de Pochita gritando que se iba con Wanda porque estaban Mauro y la China". Finalmente, cerró: "La conclusión final: es que toda la culpa es de La China. En el living anterior, dijo que ya había pasado todo, que estaba todo bien. Resulta que ayer reconoció que sacó al tipo de Santa Barbara porque alguien le dijo que la China lo llevó manejando a la pericia".

Yanina Latorre aseguró que ella siempre trabaja con la verdad, y que eso es lo que le molestaría a Wanda Nara. "Hay cosas en que la banco y otras en las que no. Yo no trabajo de chupamedias, ni me dejo operar por nadie", sentenció. De esta manera, la polémica de Wanda Nara y Mauro Icardi creció hacia celebridades inesperadas, y promete continuar creciendo.

