Yanina Latorre y Carmen Barbieri tienen un conflicto que parece no cesar. La actriz fue invitada al programa de Mirtha Legrand y fue interceptada por un notero de LAM en donde se metió su abogado y declaró que tiene material para denunciar a la panelista. Fiel a su estilo, la angelita le respondió con todo.

Yanina Latorre arremetió en LAM contra Carmen Barbieri por querer denunciarla

La actriz dijo: "Está todo en manos de mi abogado". El notero le preguntó al letrado si se podía acercar y dar su declaración: "Si se mandó una carta documento en su momento y obviamente se está acumulando todo el material de lo que ella genera diariamente, tenemos un plazo de tres años para poder iniciar la acción, así que no hay problema".

"Es contra daños y perjuicio, obviamente no estamos en contra de la libertad de prensa. Ni demás", respondió el abogado. "Solo pido que no se meta en mi vida, ni en mi vida pasada", agregó la humorista. La angelita no dejó pasar y le contestó: "Abogado de mi amor... Este pibe es como el Lorna, iba al teatro y se ve que estudio abogacía y le hace de abogado".

"A ver, dijiste que no estas en contra de la libertad de prensa. ¿Qué delito cometí?. Contestarle a una mujer que me dijo tarada, estúpida, no me metí en la intimidad. Ella me dijo cornuda y yo le contesté. Sigo opinando que la señora Carmen Barbieri se burlaba de Sofía Aldrey. Yo repetí tus palabras", respondió furiosa Yanina Latorre sobre la denuncia que le quiere hacer la actriz.

AF.