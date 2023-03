Yanina Latorre lapidó a Carmen Barbieri por su opinión sobre el caso de Jey Mammón

El caso de Jey Mammón y Lucas Benvenuto es, casi exclusivamente, de todo lo que se habla en los medios. La gran mayoría de los periodistas se han pronunciado a favor de la víctima, reclamando justicia y repudiando los hechos. Por su parte, Carmen Barbieri tuvo una visión distinta y quiso compartir su opinión.

“Te juro que yo lo escuchaba y yo le creí todo, que se emocionaba. Además, lo vi... otra cara, no parecía Jey Mammón”, expresó Mañanísima, haciendo referencia al descargo que el conductor emitió en sus redes sociales. “No lo estoy defendiendo, porque si es culpable tiene que pagar. Pero no quisiera estar en esos zapatos”, agregó.

Carmen Barbieri.

Tras las polémicas declaraciones, en LAM fueron a buscar su palabra e intentar aclarar a lo que se refería. “Yo no soy amiga de él... Pero, también hay que darle el derecho de la duda, de si es verdad o no es verdad de los dos lados. Por eso, yo trato de ser neutral cuando hablo”, comenzó.

La mamá de Fede Bal amplió sobre el tema y sus obligaciones como periodista: “Acá tiene que hablar la Justicia, nosotros somos comunicadores, hablamos de la actualidad. Que no parezca que estamos de un lado o del otro, o que tampoco nos lavamos las manos. Me cuido, porque, lo que yo siento es algo tan neutral... Yo siento que los dos tienen derecho a que dudemos si es cierto o no es cierto”.

El descargo de Jey Mammón.

“La víctima es el que más sufrió, porque lo que cuenta Lucas es terrible, el momento que está viviendo Jey es terrible... No es que es uno más que el otro”, lanzó la capocómica, equiparando las sensaciones del acusado y la víctima. También habló sobre el video y consideró: “Todo le juega en contra, que nadie le va a creer. Los amigos íntimos, algunos se dieron vuelta y algunos están del lado de él. Yo creo que todo lo que diga le va a jugar en contra a Jey”.

El notero intervino en la entrevista y le consultó por su vínculo con el conductor de Telefe. Carmen sorprendió a todos en el estudio al revelar que había hablado con él post-escándalo. "Yo le escribí, le dije que estaba rezando por él y que le mandaba bendiciones. ¿Sabés por qué rezo por él? Para que la cosa vaya bien encaminada, si es verdad, que se sepa la verdad, y si tiene que pagar algo, que lo pague. Por eso rezo, por la verdad y por la Justicia”, cerró.

Yanina Latorre.

Luego de mostrar el clip, Yanina Latorre compartió su enojo e indignación, opinando que las palabras de Carmen Barbieri eran muy nocivas para todo el movimiento que apoya que las personas que sufren de violencia puedan salir a hablar. “No se duda nunca de la víctima Carmen, porque esto hace que los chicos, las mujeres o la gente que sufre de abuso, golpes o violencia, no se anime a denunciar”, apuntó.

H.O