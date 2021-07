Yanina Latorre confirmó que tiene fecha de regreso a Argentina

Yanina Latorre confirmó que tiene fecha de regreso al país después de que su vuelo sea cancelado por las nuevas restricciones del gobierno nacional.

Después de sus constantes críticas, la panelista de LAM aseguró que regresará al país este fin de semana. "Hoy salió el listado de Aerolíneas Argentinas con todos los vuelos cancelados y confirmados.. Yo tuve suerte porque tenía pautado todo largo porque mis hijos se quedan hasta agosto", contó en su cuenta de Instagram.

Yanina Latorre viajó a Miami para vacunarse hace ya varias semanas.

"La gente viene a vacunarse, como yo. A mí nunca me llegó el turno para vacunarme y ya verdad es que no confío en los planes, ¡estoy en mi derecho! Voy a seguir hablando y no le tengo miedo a nadie. Y a los resentidos que quieren ser como yo les mando un beso enorme", siguió luego sobre sus constantes críticas al gobierno.

Yanina Latorre le respondió a Karina Mazzocco

Karina Mazzocco estrenó este lunes su nuevo programa de América, A la tarde, y generó una nueva polémica con Yanina Latorre. La conductora se refirió al enojo de "la angelita" con el gobierno por permitir los festejos en el Obelisco después del triunfo de la Selección en la Copa América.

"Siempre fiel a su estilo sutil y delicado. ¿No piensan que debe tener algún tipo de intención política? ¿No querrá ir a esas arenas?", dijo Mazzocco sobre las frecuentes quejas de la panelistas.

Al enterarse de este conflicto, Yanina Latorre no dudó en contestar y fue lapidaria. "Che @Karinamazzocco, de onda. Ya que arrancás un programa, ¡mínimo informate para hablar de mí! Y enterate qué es lo reclamo. Por eso nunca te va bien. Besis".