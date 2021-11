Revelaron por qué Mauro Icardi no pudo concretar con la China Suárez

LAM se convirtió en el portavoz oficial del escándalo de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez en el que siguen sumando datos picantes a la novela.

Esta vez, la panelista de LAM reveló un insólito dato del encuentro que la actriz y el deportista tuvieron en París. El dato lo aportó Ángel de Brito quien aseguró que Icardi habría dicho: "Cuando la vi, me quise morir'. Parece que ella lo apuró demasiado", acotó el periodista.

"No, había otras cosas en el entorno que complicaban la situación. Según cuenta Mauro había cosas de la China Suárez que a él no le cerraban", agregó De Brito y Yanina Latorre disparó: "Sí, había olores. Pero no eran feos".

Cómo está la China Suárez después del escándalo

Después de la entrevista de Wanda Nara y Susana Giménez, en A la tarde revelaron cuál fue la reacción de la China Suárez después de los dichos de la empresaria.

"La China está arrepentida de haber grabado su nota antes. En algunas cosas que se hablaron, quedó un poquito atragantada. Anímicamente no está bien. Abatida porque parece que se lleva el mundo por delante, pero la pasa mal", aseguró Débora D´Amato en el programa de América.

"La imagen que quedó arruinada... Está muy bajoneada", afirmó la periodista.

