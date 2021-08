Desde lolas a retoques en la cara: Yanina Latorre contó que operaciones tiene

En un ida y vuelta divertido en "Los Ángeles a la Mañana" Ángel de Brito escuchó como Yanina Latorre contó que se iba a operar los ojos. Acto seguido, el conductor comenzó a preguntarle a todas las angelitas que retoques tenían en su cuerpo y la esposa de Diego Fernando enumeró todo lo que se hizo.

"Me voy a operar los ojos, pero no tengo muchas operaciones. Antes de casarme a los 27 me operé las lolas porque quería un vestido con un gran escote que le pedí a Benito Fernández y quería lucir increíble, después a los 10 años se me encapsularon y me las cambié. Además tengo una operación de hernia inguinal, un retoque en los pómulos, botox en en la cara y me retoque las bolsas en los ojos", relató la angelita a pura risa.

Yanina Latorre contó que operaciones tiene luego de confesar que se va a operar los ojos.

Luego el conductor siguió por cada una de sus panelistas quienes casi todas contaron que se hicieron las lolas hasta la invitada, María Fernanda Callejón quien se operó dos veces, una a pedido del recordado Ricardo Fort. Cinthia también reveló que se operó dos veces el busto, entre otras y Andrea Taboada dijo que ella no tiene operaciones salvo en sus lóbulos.

Yanina Latorre dio los motivos por los que se separaron Benjamín Vicuña y la China Suárez

Luego de que Benjamín Vicuña informará mediante su cuenta de Instagram que su pareja con la China Suárez había llegado a su fin todos los portales de noticias y programas de espectáculos se hicieron eco de la noticia. Por lo tanto, en "Los Ángeles a la Mañana" fue el tema central, tal es así que hasta pusieron la palabra de Pampita al aire. Y Yanina Latorre dio detalles exclusivos sobre la separación.

La panelista ni bien comenzó la emisión de esta mañana dijo saber los motivos y quién dejó a quién en la separación: "El tomó la decisión, se estaba matando, el problema era la convivencia. Para él vivir con la China era un quilombo, no estaba nada organizado, no estaba la comida, estaba todo desordenado. Quizás la pandemia los afectó". Mientras que Pía Shaw agregó que la separación ya lleva cinco días y que varios le aconsejaron a Benjamín que se apresure en comunicar la decisión".

Majo Martino por su parte aseguró que ella arrancó un proceso para cuidarse ella misma y que también la decisión la venía masticando. Luego en el programa pasaron un compacto de todas las veces que hubo rumores de separación. Finalmente Yanina remató diciendo que van a ir y volver, dando a entender que este no es el final de la pareja.

