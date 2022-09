Yanina Latorre sacó sus dardos y apuntó sin filtro contra Wanda Nara. La panelista de LAM se metió en el debate sobre el rol que la empresaria tiene en la carrera de Mauro Icardi y la influencia que ha tenido en la vida profesional del futbolista.

Teniendo en cuenta que Wanda Nara es la representante de Mauro Icardi, ambos deberían estar en estos momentos en Europa solucionando el tema del pase, contrario a eso, ambos estaban en Miami, haciendo la apertura del nuevo local de la empresaria.

Yanina Latorre enojadísima con Wanda Nara: “Una maleducada”.

“Yo no creo que sea ella la que se está reuniendo para cerrar el contrato. En Europa no es como acá. El representante es un tipo que está matriculado, que tiene una firma, acá puedo ser yo o cualquiera, el representante… Ella tendría que estar allá en medio de las negociaciones”, aseguró la panelista.

Ker Weinstein, invitada a LAM, aseguró que hasta ahora Wanda sí le maneja la carrera Mauro y se refirió a la forma cómo Wanda Nara habla de él, al decir que ella le consiguió el contrato con el PSG, es posible que ya no esté más como su representante. Ese fue el pie para que Yanina blanqueara que Wanda Nara no le quiere responder más el teléfono a Yanina Latorre. “No me contesta más el teléfono, una maleducada con todo lo que hice el año pasado con el Wanda Gate”, dijo la panelista.

Pía Shaw sorprendida por lo que estaba escuchando, le llamó la atención a Wanda Nara, pero Yanina no se quedó más callada: “Después de lo que la defendí, me inmole, juicio de la China Suárez. ¡Me estoy bancando un juicio de la China Suárez!”.

Yanina Latorre le mandó un palazo a Mauro Icardi

Pía Shaw dijo al aire que Mauro Icardi las estaba viendo y le escribió para negar que él se había ido a Miami con Wanda Nara, descuidando así su compromiso para entrenar con el PSG pese a que no está convocado. Según el futbolista, su equipo le dio el permiso y pidió que se bajara esa información.

Al escuchar esto Yanina Latorre y luego de haber blanqueado que su vínculo con ellos no es el mismo, fue certera con Mauro Icardi y le pidió que mejor hable de los chats que tenía con la China Suárez.